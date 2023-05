È La Sirenetta a guidare la classifica italiana dell’ultimo weekend di maggio, lo stesso in cui un anno fa usciva Top Gun: Maverick. Rispetto al 2022, gli incassi complessivi sono cresciuti molto, mentre nel 2019 un film come Aladdin da solo spingeva il box-office del weekend decisamente più in alto degli oltre 7 milioni raccolti questa volta. Pur non raggiungendo i risultati di quel live action (che debuttò con 5.7 milioni di euro), La Sirenetta ha raccolto 3.6 milioni di euro tra giovedì e domenica, salendo a 4.2 milioni di euro in cinque giorni. Si tratta di uno dei migliori esordi dall’inizio della pandemia, e il quarto del 2023, anche se dopo l’ottimo debutto di mercoledì ci si aspettava un dato più alto sabato e domenica. Cosa è successo? Verosimilmente, il bel tempo che mancava da diversi weekend ha preso il sopravvento, ma un’idea più chiara ce la faremo con gli infrasettimanali e il prossimo weekend.

Brusca frenata per Fast X, che ha subito probabilmente lo stesso “trattamento” dovuto al tempo: con 1.8 milioni di euro (un calo di oltre il 70%), il film sale a 9.5 milioni complessivi. Insomma, più che una maratona la corsa di Fast X al box-office italiano sembra più uno sprint.

Al terzo posto troviamo Rapito: il film di Marco Bellocchio puntava senza dubbio a un premio al Festival di Cannes che non è arrivato, e così debutta con 458 mila euro, un dato non particolarmente brillante.

Quarta posizione per Guardiani della Galassia Vol. 3, che rallenta e incassa 380 mila euro, salendo a 10.3 milioni di euro.

Chiude la top-five Roger Waters This Is Not a Drill: l’evento speciale, trasmesso in diretta venerdì, si piazza in classifica con 272 mila euro.

Debutta al sesto posto Renfield, con soli 126 mila euro, mentre al nono posto Daliland debutta con 64 mila euro. Al decimo posto un altro evento, trasmesso domenica, incassa 63 mila euro: TXT Act: Sweet Mirage: Live Viewing.

Da notare all’ottavo posto Il sol dell’avvenire, che non sembra aver beneficiato particolarmente del passaggio a Cannes: con 69 mila euro, sale a quasi 3.8 milioni di euro, e difficilmente riuscirà a chiudere la sua corsa superando i 4 milioni.

INCASSI ITALIA WEEKEND 25-28 MAGGIO 2023

La Sirenetta: €3,629,714 – Totale: €4,272,409 Fast X: €1,830,954 – Totale: €9,534,675 Rapito: €458,835 – Totale: €458,835 Guardiani Della Galassia – Vol. 3: €380,249 – Totale: €10,362,093 Roger Waters This Is Not A Drill – Live from Prague: €272,464 – Totale: €272,464 Renfield: €125,975 – Totale: €125,975 Super Mario Bros. – Il Film: €73,097 – Totale: €20,245,909 Il Sol Dell’Avvenire: €69,516 – Totale: €3,788,197 Daliland: €64,103 – Totale: €64,103 TXT Act: Sweet Mirage: Live Viewing: €63,718 – Totale: €63,718

Fonte: Cinetel

