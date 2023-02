Incassi Italia: Gli spiriti dell’isola vince il primo weekend di febbraio

È Gli spiriti dell’isola a vincere – per un soffio – gli incassi del primo weekend di febbraio al box-office italiano. Il film di Martin McDonagh incassa infatti 709 mila euro in quattro giorni, un ottimo inizio per una pellicola che ha aspettato di uscire dopo le nomination agli Oscar (ne ha ottenute ben nove).

Subito sotto troviamo il film-concerto BTS: Yet to Come in Cinemas, che incassa ben 679 mila euro in quattro giorni e sale a 798 mila euro complessivi. L’evento è rimasto in testa alla classifica buona parte del weekend, ma è sceso al secondo posto domenica.

Terza posizione per Il primo giorno della mia vita, che tiene abbastanza bene e incassa altri 554 mila euro salendo a 1.6 milioni di euro complessivi.

Quarto posto per Avatar: la via dell’acqua, che incassa altri 466 mila euro salendo così a un soffio dai 44 milioni di euro complessivi. Chiude la top-five Asterix & Obelix: il regno di mezzo, che debutta con 462 mila euro in quattro giorni.

Apre al sesto posto Bussano alla porta: il film di M. Night Shyamalan incassa 418 mila euro in quattro giorni. A luglio del 2021 Old aveva vinto il weekend con poco più di mezzo milione di euro.

INCASSI ITALIA 2-5 FEBBRAIO 2023

GLI SPIRITI DELL’ISOLA – 709.145 / 709.145 BTS: YET TO COME IN CINEMAS – 679.050 / 798.573 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – 554.225 / 1.643.710 AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA – 466.335 / 43.906.989 ASTERIX & OBELIX: IL REGNO DI MEZZO – 462.122 / 462.122 BUSSANO ALLA PORTA – 418.866 / 462.122 ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – 412.998 / 4.425.436 THE PLANE – 331.335 / 1.188.945 BABYLON – 293.746 / 2.146.126 GRAZIE RAGAZZI – 153.579 / 2.302.671

Fonte: Cinetel