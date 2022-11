Incassi Italia: La stranezza in testa il 1 novembre

Torna in testa, nella festività del 1 novembre, La stranezza: il film con Ficarra e Picone incassa altri 489 mila euro, guidando la classifica e salendo a quasi 1.9 milioni di euro (oggi supererà i due milioni). Un ottimo risultato, anche a guardare la media, saldamente sopra i mille euro per sala. La sera del 31 ottobre era stato Halloween Ends a salire in vetta, ma la pellicola horror ieri è scesa al sesto posto, incassando altri 71 mila euro per un totale di 2.1 milioni di euro. Anche Dampyr la sera di Halloween era risalito addirittura al sesto posto (con 76 mila euro), ma ieri è scivolato nuovamente fuori top ten.

Seconda posizione per Black Adam, con 292 mila euro e un totale sopra i 3.9 milioni di euro, mentre chiude il podio Il talento di Mr. Crocodile, avvantaggiato dalla festività, con 141 mila euro e un totale di 423 mila euro.

Da notare Triangle of Sadness al nono posto: il vincitore della Palma d’Oro a Cannes incassa 62 mila euro e sale a 235 mila euro complessivi.

Gli incassi continuano comunque a essere in calo rispetto a un anno fa, parliamo di quasi il 30% in meno rispetto al 1 novembre 2021.

INCASSI ITALIA 1 NOVEMBRE 2022

LA STRANEZZA – € 489.556 / € 1.889.322 BLACK ADAM – € 292.204 / € 3.941.956 IL TALENTO DI MR. CROCODILE – € 141.836 / € 423.697 AMSTERDAM – € 122.463 / € 573.559 IL COLIBRÌ – € 111.963 / € 2.539.118 HALLOWEEN ENDS – € 71.340 / € 2.138.728 IO SONO L’ABISSO – € 71.334 / € 270.352 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO (ANTEPRIMA) – € 69.097 / € 87.080 TRIANGLE OF SADNESS – € 62.213 / € 235.497 TICKET TO PARADISE – € 51.422 / € 2.355.186

Fonte: Cinetel