È stato un ottimo weekend di Pasqua al box-office italiano, con un forte incremento negli incassi complessivi dato dall’uscita di Super Mario Bros. ma anche dalla ricca offerta cinematografica. In quattro giorni sono stati raccolti 9.2 milioni di euro, con un forte incremento rispetto allo stesso weekend pasquale del 2019.

Il film Illumination ha raccolto ben 5.7 milioni di euro tra giovedì e domenica, salendo a quasi 7 milioni di euro in cinque giorni (la cifra tonda verrà probabilmente raggiunta con i dati definitivi). È il miglior esordio dell’anno, finora, e uno dei migliori esordi dall’inizio della pandemia.

Esordio molto convincente anche per Air – La storia del grande salto, che incassa un milione di euro in quattro giorni, fungendo da controprogrammazione anche nel nostro paese. Al terzo posto troviamo John Wick 4 con 578 mila euro e un totale di 4.6 milioni di euro. Al quarto posto Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri incassa 550 mila euro, salendo a quasi 2 milioni di euro. Apre al quinto posto I tre moschettieri: D’artagnan, che incassa 296 milioni di euro in quattro giorni.

L’altro debutto del weekend in top-ten è Mia, al sesto posto con 228 mila euro.

INCASSI ITALIA 6-9 APRILE 2023

Super Mario Bros. – Il Film: €5,716,854 – €6,972,434 Air – La Storia del Grande Salto: €1,032,689 – €1,067,687 John Wick 4: €578,372 – €4,638,170 Dungeons & Dragons – L’Onore dei Ladri: €550,228 – €1,954,428 I Tre Moschettieri: D’Artagnan: €296,563 – €296,863 Mia: €228,318 – €230,572 Il Ritorno di Casanova: €135,523 – €576,597 Stranizza d’Amuri: €119,165 – €683,286 Quando: €96,197 – €414,875 L’Ultima Notte di Amore: €80,025 – €3,021,482

