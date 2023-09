Esordio molto interessante quello di Talk to Me: l’horror A24, distribuito in Italia da Plaion Pictures, debutta al primo posto in classifica giovedì 28 settembre, incassando 110 mila euro. Difficilmente manterrà la prima posizione durante il weekend, ma è comunque un traguardo notevole per il film che ha raccolto 70 milioni di dollari in tutto il mondo.

Seconda posizione per Assassinio a Venezia, che incassa 103 mila euro e sale a quasi 5.6 milioni di euro. Seguono una serie novità. Asteroid City si piazza al terzo posto con 86 mila euro, per un totale di 106 mila euro. Al quarto posto debutta The Creator, con 66 mila euro, mentre al quinto posto Paw Patrol: il Super Film incassa 42 mila euro.

C’è un’ultima nuova uscita in top-ten: si tratta di The Palace di Roman Polanski, che apre al decimo posto con 21 mila euro.

INCASSI ITALIA 28 SETTEMBRE 2023

Talk to Me – €110.594 (Tot. €110.611) Assassinio a Venezia – €103.927 (Tot. €5.591.769) Asteroid City – €86.273 (Tot. €106.786) The Creator – €66.831 (Tot. €66.831) Paw Patrol: Il Super Film – €42.234 (Tot. €42.234) Io Capitano – €42.050 (Tot. €2.141.737) Oppenheimer – €41.731 (Tot. €26.628.227) Gran Turismo: La Storia di un Sogno Impossibile – €40.743 (Tot. €1.275.794) The Nun 2 – €24.936 (Tot. €6.310.869) The Palace – €21.436 (Tot. €22.941)

Fonte: Cinetel

