a dominare gli incassi di sabato in Italia, superando un traguardo importante. Ieri infatti il cinecomic della Warner Bros. ha raccolto altri 390 mila euro, salendo a otto milioni di euro: è il terzo maggiore incasso dall’inizio della pandemia, battendo. Il prossimo scoglio sarà quello dei dieci milioni di euro.

Al secondo posto troviamo Corro da te, che incassa 248 mila euro e sale così a 408 mila euro in tre giorni, mentre Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson incassa 163 mila euro e sale a 286 mila euro complessivi.

Quarto posto per Moonfall, con 107 mila euro e un totale di 182 mila euro in tre giorni, mentre chiude la top-five Uncharted, con 96 mila euro e un totale di 5.8 milioni di euro. Belle, l’ultima nuova uscita in top-ten, si piazza al sesto posto con 50 mila euro e un totale di 98 mila euro in tre giorni.

INCASSI ITALIA 19 / 3 / 2022

THE BATMAN – € 390.228 / € 8.075.357 CORRO DA TE – € 247.853 / € 408.099 LICORICE PIZZA – € 163.042 / € 286.870 MOONFALL – € 107.254 / € 182.186 UNCHARTED – € 96.607 / € 5.825.959 BELLE – € 50.695 / € 98.450 ASSASSINIO SUL NILO – € 49.920 / € 5.340.500 C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE – € 41.459 / € 421.288 BELFAST – € 40.323 / € 1.376.308 IL RITRATTO DEL DUCA – € 38.609 / € 653.942

Fonte: Cinetel