Come prevedibile, l’uscita diha rivoluzionato gli incassi in Italia. Giovedì sono stati infatti raccolti oltre 927 mila euro complessivi, con un fortissimo incremento rispetto alla settimana scorsa: un dato quasi in linea con gli incassi di giovedì 7 marzo 2019, quandodominava la classifica (e la sproporzione tra primo posto e il resto era simile a quella attuale).

Al primo posto, dicevamo, troviamo The Batman con 695 mila euro: si tratta di un ottimo risultato, il terzo miglior esordio da due anni a questa parte dopo Spider-Man: No Way Home (2.9 milioni di euro) e Me contro te – Il mistero della scuola incantata (824 mila euro): tutti e tre questi titoli sono stati distribuiti in Italia da Warner Bros. Non è semplice fare paragoni pre-pandemici, ma trattandosi di un reboot di franchise e non di un sequel, facciamo notare che Batman Begins, nel giugno del 2005, debuttava con 454 mila euro. Ovviamente all’epoca il franchise di Batman era molto meno popolare (Nolan ricostruiva sulle macerie lasciate da Schumacher) e i cinecomic non guidavano ancora l’industria cinematografica. Batman v Superman, nel marzo del 2016, debuttò con 970 mila euro, ma anche in quel caso vanno fatti importanti distinguo. Sarà interessante vedere come si comporterà il film con Robert Pattinson nel corso del weekend e nelle prossime settimane.

Seconda posizione per Uncharted, con altri 52 mila euro e un totale di quasi 4.6 milioni di euro. Terza posizione per Belfast, con 34 mila euro e un totale di 634 mila euro.

Al quarto posto troviamo Assassinio sul Nilo, con 28 mila euro e un totale di 4.6 milioni di euro, mentre chiude la top-five Ennio con 22 mila euro e 1.8 milioni complessivi.

Segue una scia di nuove uscite: Il ritratto del duca incassa 20 mila euro, Luigi Proietti detto Gigi incassa 10 mila euro, Cyrano all’ottavo posto apre con 6.700 euro.

INCASSI ITALIA 3 / 3 / 2022

THE BATMAN – € 695.066 / € 695.066 UNCHARTED – € 52.449 / € 4.584.188 BELFAST – € 34.338 / € 634.661 ASSASSINIO SUL NILO – € 28.184 / € 4.633.205 ENNIO – € 22.121 / € 1.794.720 IL RITRATTO DEL DUCA – € 20.043 / € 22.180 LUIGI PROIETTI DETTO GIGI – € 10.635 / € 10.635 CYRANO – € 6.764 / € 6.764 L’OMBRA DEL GIORNO – € 5.439 / € 182.349 A RIVEDER LE STELLE – € 4.611 / € 12.838

Fonte: Cinetel