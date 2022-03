si appresta a dominare il secondo weekend al box-office: anche venerdì infatti il film di Matt Reeves si è mantenuto in testa agli incassi in Italia, raccogliendo 436 mila euro e salendo così a 5.4 milioni di euro in dieci giorni. A questo punto è diventato il maggiore incasso dell’anno, superando

Al secondo posto troviamo appunto Uncharted, che con altri 57 mila euro sale a 5.3 milioni di euro, mentre al terzo posto troviamo C’era una volta il crimine, che incassa 43 mila euro e sale così a 68 mila euro.

Risale al quarto posto Assassinio sul Nilo, con 39 mila euro e un totale di 5 milioni di euro, mentre chiude la top-five Belfast, con 33 mila euro e un milione complessivo.

INCASSI ITALIA 11 / 3 / 2022

THE BATMAN – € 436.547 / € 5.419.518 UNCHARTED – € 57.607 / € 5.321.474 C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE – € 43.325 / € 68.419 ASSASSINIO SUL NILO – € 38.932 / € 5.047.747 BELFAST – € 33.227 / € 1.070.520 IL RITRATTO DEL DUCA – € 29.896 / € 383.354 ENNIO – € 21.183 / € 2.107.476 JACKASS FOREVER – € 15.594 / € 26.675 PARIGI, TUTTO IN UNA NOTTE – € 6.776 / € 9.792 LIZZY E RED – AMICI PER SEMPRE – € 5.657 / € 132.903

Fonte: Cinetel