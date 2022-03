The Batman

continua la sua corsa verso la vittoria nel weekend, guidando gli incassi di venerdì in Italia: il cinecomic distribuito dalla Warner Bros. ieri ha raccolto altri 717 mila euro, crescendo rispetto al giorno precedente e salendo a 1.4 milioni di euro. Ricordiamo che il film sta ottenendo gli incassi migliori dell’anno finora, e dovrebbe chiudere il weekend con uno dei migliori weekend dall’inizio della pandemia.

Al secondo posto troviamo Uncharted, con altri 99 mila euro e un totale di 4.7 milioni di euro, mentre al terzo posto Assassinio sul Nilo incassa 52 mila euro e sale a 4.7 milioni di euro.

Quarta posizione per Belfast, con 51 mila euro e un totale di 686 mila euro. Al quinto posto un’altra nuova uscita: Il ritratto del duca, con 36 mila euro e un totale di 58 mila euro. Le altre nuove uscite: Luigi Proietti detto Gigi al settimo posto con 14 mila euro e un totale di 25 mila, all’ottavo Cyrano con 12 mila euro e un totale di 19 mila euro. Decimo posto per Lizzy e Red – Amici per sempre, con 7 mila euro e un totale di 10 mila euro.

INCASSI ITALIA 4 / 3 / 2022

THE BATMAN – € 717.335 / € 1.416.651 UNCHARTED – € 99.613 / € 4.684.844 ASSASSINIO SUL NILO – € 52.220 / € 4.685.950 BELFAST – € 51.412 / € 686.465 IL RITRATTO DEL RE – € 36.080 / € 58.623 ENNIO – € 33.841 / € 1.828.822 LUIGI PROIETTI DETTO GIGI – € 14.349 / € 25.006 CYRANO – € 12.634 / € 19.493 L’OMBRA DEL GIORNO – € 8.432 / € 190.878 LIZZY E RED – AMICI PER SEMPRE – € 7.257 / € 10.460

Fonte: Cinetel