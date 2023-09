Nel suo secondo giorno di programmazione in Italia, sale in testa alla classifica The Nun 2: l’horror giovedì ha raccolto infatti 519 mila euro, salendo così a 1.1 milioni di euro complessivi.

Oppenheimer scende così al secondo posto, con altri 476 mila euro e un totale che supera ufficialmente i 20 milioni di euro: complessivamente il film ha raccolto 20.4 milioni di euro.

Debutta al terzo posto Io capitano, con 60 mila euro: finora, è il film di Venezia che si è piazzato più in alto in classifica. Vedremo se un eventuale premio lo aiuterà a crescere.

Nella top-ten troviamo anche Il più bel secolo della mia vita, nono con 22 mila euro (37 mila euro complessivi), e il veneziano L’ordine del tempo, al decimo posto con 16 mila euro e un totale di 281 mila euro.

INCASSI ITALIA GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2023

THE NUN 2 – € 519.722 – € 1.123.776 OPPENHEIMER – € 476.413 – € 20.405.063 IO CAPITANO – € 60.607 – € 60.607 THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA – € 60.286 – € 1.184.577 JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE – € 54.000 – € 838.710 BARBIE – € 41.596 – € 31.372.807 TARTARUGHE NINJA: CAOS MUTANTE – € 41.035 – € 980.236 LA CASA DEI FANTASMI (HAUNTED MANSION) – € 30.430 – € 2.158.104 IL PIU’ BEL SECOLO DELLA MIA VITA – € 22.020 – € 36.999 L’ORDINE DEL TEMPO – € 16.001 – € 281.008

Fonte: Cinetel

