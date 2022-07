Mentre si affaccia sul suo primo weekend, Thor: Love and Thunder sta tenendo molto bene al box-office italiano. Venerdì il cinecomic dei Marvel Studios ha raccolto altri 821 mila euro, con una media di poco inferiore ai duemila euro e un totale superiore ai tre milioni di euro: per la precisione, 3.1 milioni. Entro domenica sera abbiamo previsto che supererà i cinque milioni, un traguardo che non dovrebbe essere difficile da raggiungere nonostante gli andamenti dei weekend estivi siano ovviamente diversi da quelli del resto dell’anno.

Seconda posizione ieri, ben distante, per Elvis: altri 49 mila euro per la pellicola di Baz Luhrmann, con un totale di 1.8 milioni di euro. Chiude il podio Top Gun: Maverick, con 39 mila euro e un totale di 10.8 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 8 / 7 / 2022

THOR: LOVE AND THUNDER – € 821.822 / € 3.128.888 ELVIS – € 49.123 / € 1.887.858 TOP GUN: MAVERICK – € 39.580 / € 10.819.906 JURASSIC WORLD: IL DOMINIO – € 22.135 / € 7.352.217 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 18.271 / € 2.136.544 BLACK PHONE – € 13.360 / € 591.024 UNA BOCCATA D’ARIA – € 7.350 / € 14.527 LA CITTÀ INCANTATA – € 6.700 / € 247.748 ENNIO – € 3.982 / € 2.601.642 E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE – € 3.015 / € 33.063

Fonte: Cinetel