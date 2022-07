Incassi Italia: Thor: Love and Thunder vince il weekend e sale a 7.6 milioni di euro

Thor: Love and Thunder domina gli incassi italiani nel terzo weekend di un luglio particolarmente scarico di nuove uscite di rilievo, come dimostra la classifica quasi immobile al di là dei dati del cinecomic Marvel. Complessivamente sono stati raccolti 2.2 milioni di euro, un dato in netto calo rispetto al 2019, quando venivano incassati 3.4 milioni di euro.

A dominare la classifica per il secondo weekend consecutivo è appunto Thor: Love and Thunder, che incassa altri 1.3 milioni di euro in quattro giorni, con un calo paragonabile a quello americano. Complessivamente il film ha superato i 7 milioni, arrivando a 7.6 milioni di euro in meno di due settimane.

In seconda posizione, molto distante, troviamo Elvis con 174 mila euro e un totale di 2.3 milioni di euro, mentre rimane al terzo posto, indistruttibile, Top Gun: Maverick con 160 mila euro e un totale di 11.2 milioni di euro.

Si piazza al quarto posto Principessa Mononoke, che in questa sua riedizione incassa 87 mila euro (La Città Incantata ha chiuso la sua corsa con 291 mila euro). Chiude la top-five Jurassic World: il Dominio, con 81 mila euro e un totale di 7.5 milioni di euro.

Le altre nuove uscite del weekend in top-ten: X – A Sexy Horror Story si piazza al settimo posto con 69 mila euro, mentre The Forgiven apre al nono posto con quasi 13 mila euro.

INCASSI ITALIA 13-17/7/2022

THOR: LOVE AND THUNDER – € 1.355.975 / € 7.602.553 ELVIS – € 174.066 / € 2.320.921 TOP GUN: MAVERICK – € 160.689 / € 11.197.499 PRINCIPESSA MONONOKE – € 87.353 / € 87.353 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – € 81.669 / € 7.568.585 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 74.392 / € 2.329.957 X – A SEXY HORROR STORY – € 69.190 / € 69.190 BLACK PHONE – € 20.319 / € 671.522 THE FORGIVEN – € 12.985 / € 12.985 NOSTALGIA – € 11.681 / € 1.337.233

Fonte: Cinetel