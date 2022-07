È Thor: Love and Thunder a vincere il weekend in Italia. Abbiamo seguito l’andamento del film giorno dopo giorno e avevamo previsto un incasso complessivo di cinque milioni di euro in cinque giorni: cifra che il film ha effettivamente sfiorato. Non sono facili i confronti con altri film Marvel, soprattutto per via del lancio a luglio, un mese con pochissima concorrenza in sala (ma anche una scarsa propensione ad andare al cinema da parte degli spettatori, non è chiaro cosa sia conseguenza di cosa).

In quattro giorni, comunque, il cinecomic dei Marvel Studios ha raccolto quasi 3.5 milioni di euro, che diventano 4.9 milioni in cinque giorni. È il quarto miglior weekend d’apertura dall’inizio della pandemia, i primi tre sono tutti cinecomic (Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel multiverso della follia, The Batman).

Scende al secondo posto Elvis, che incassa altri 239 mila euro e sale a due milioni di euro complessivi. Continua a tenere molto bene Top Gun: Maverick, che incassa 197 mila euro e sale a 10.9 milioni complessivi.

Quarta posizione per Jurassic World: Il dominio, con 119 mila euro e un totale di 7.4 milioni di euro. Al quinto posto, Lightyear – La vera storia di Buzz incassa 110 mila euro e sale a 2.2 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 7-10/7/2022

THOR: LOVE AND THUNDER – € 3.485.089 / € 4.916.464 ELVIS – € 239.578 / € 2.038.036 TOP GUN: MAVERICK – € 197.585 / € 10.945.414 JURASSIC WORLD: IL DOMINIO – € 119.276 / € 7.433.150 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 110.952 / € 2.214.068 BLACK PHONE – € 56.509 / € 623.851 UNA BOCCATA D’ARIA – € 40.269 / € 40.269 LA CITTÀ INCANTATA – € 32.395 / € 266.830 NOSTALGIA – € 19.277 / € 1.317.097 LA MIA OMBRA È TUA – € 12.982 / € 76.573

Fonte: Cinetel