Incassi Italia: Thor: Love and Thunder vince il weekend e sfiora i 9 milioni

Incassi sempre più estivi al box-office italiano: poche le nuove uscite (nessuna di vero rilievo per risollevare gli incassi), e così in quattro giorni sono stati raccolti meno di 1.5 milioni di euro complessivi, con un calo di oltre il 60% rispetto al 2019, quando usciva Men in Black International.

Rimane in testa per il terzo weekend consecutivo Thor: Love and Thunder, che incassa altri 651 mila euro (dimezzando i dati di una settimana fa) e sale a 8.8 milioni di euro. Nel corso di questa settimana supererà i 9 milioni complessivi, e punta a chiudere la sua corsa avvicinandosi ai dieci milioni.

Seconda posizione, ancora una volta, per Top Gun: Maverick, che incassa altri 158 mila euro in quattro giorni (dato praticamente invariato rispetto a una settimana fa) e sale a 11.4 milioni di euro. Al terzo posto Elvis incassa 131 mila euro, salendo a un totale di due milioni e mezzo.

Quarto posto per Jurassic World: il Dominio, con 74 mila euro e un totale di 7.6 milioni di euro, mentre apre al quinto posto The Twin – L’altro volto del male, con 67 mila euro.

Incassi Italia weekend 21-24 / 7 / 2022

Thor: Love and Thunder – € 651.421 / € 8.825.492 Top Gun: Maverick – € 158.233 / € 11.432.475 Elvis – € 131.735 / € 2.527.178 Jurassic World – il dominio – € 74.587 / € 7.680.660 The Twin – L’altro volto del male – € 67.727 / € 77.003 Lightyear – la vera storia di Buzz – € 56.980 / € 2.416.244 Peter va sulla Luna – € 42.203 / € 42.203 Secret Love – € 39.465 / € 43.802 X – A sexy horror story – € 33.918 / € 142.560 Principessa Mononoke – € 18.043 / € 181.281

Fonte: Cinetel