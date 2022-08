Incassi Italia: Thor: Love and Thunder sfiora i 10 milioni nel primo weekend di agosto

Non parte bene il box-office italiano del mese di agosto: gli incassi del weekend scendono infatti sotto il milione di euro (978 mila euro in quattro giorni, per la precisione), così come scendono drasticamente le sale monitorate. È un dato del 70% inferiore allo stesso weekend del 2019, quando vennero raccolti ben 3.4 milioni di euro (due milioni li incassò da solo Hobbs & Shaw).

Rimane in testa alla classifica Thor: Love and Thunder, che incassa 243 mila euro e sale a 9.9 milioni di euro: il prossimo weekend supererà finalmente i 10 milioni complessivi. Al secondo posto, inamovibile (anzi addirittura è cresciuto di quasi il 20%), Top Gun: Maverick raccoglie 142 mila euro e sale a 11.8 milioni di euro. Al terzo posto un nuovo titolo della “collezione” Ghibli proposta da Lucky Red: Porco Rosso, che incassa 142 mila euro.

Al quarto posto Elvis incassa 65 mila euro, salendo così a 2.8 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Jurassic World: il Dominio, con 65 mila euro e un totale di 7.8 milioni di euro.

L’unica nuova uscita in top-ten è Sposa in rosso, con 15 mila euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 4-7/8/2022

THOR: LOVE AND THUNDER – € 243.116 / € 9.899.393 TOP GUN: MAVERICK – € 142.787 / € 11.850.481 PORCO ROSSO – € 92.541 / € 149.911 ELVIS – € 84.050 / € 2.818.253 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – € 65.381 / € 7.871.874 THE TWIN – L’ALTRO VOLTO DEL MALE – € 35.919 / € 214.876 SHARK BAIT – € 30.369 / € 99.223 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 29.824 / € 2.523.900 PETER VA SULLA LUNA – € 24.342 / € 117.527 SPOSA IN ROSSO – € 15.216 / € 15.216

Fonte: Cinetel