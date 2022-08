Incassi Italia: Thor: Love and Thunder guida l’ultimo weekend di luglio

È Thor: Love and Thunder a vincere l’ultimo weekend di luglio al box-office italiano, un finesettimana con incassi ormai decisamente agostani: 1.1 i milioni di euro raccolti in quattro giorni, in calo del 25% rispetto a una settimana fa e di quasi il 45% rispetto al 2019 (pre-pandemia).

Il cinecomic dei Marvel Studios raccoglie altri 369 mila euro, portandosi a quasi nove milioni e mezzo di euro: a questo punto chiuderà la sua corsa poco sopra i dieci milioni di euro complessivi. Al secondo posto troviamo l’inarrestabile Top Gun: Maverick, con 120 mila euro e un totale di 11.6 milioni di euro. Elvis, al terzo posto, incassa altri 101 mila euro, portandosi a 2.6 milioni di euro complessivi.

Al quarto posto troviamo Nausicaa della valle del vento, che incassa 67 mila euro e sale a 114 mila euro complessivi. Chiude la top-five Jurassic World: Il Dominio, con 63 mila euro e un totale di 7.7 milioni di euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 28-31/7/2022

THOR: LOVE AND THUNDER – € 369.512 / € 9.483.580 TOP GUN: MAVERICK – € 120.848 / € 11.631.858 ELVIS – € 101.724 / € 2.679.628 NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO – € 67.618 / € 114.937 JURASSIC WORLD: IL DOMINIO – € 62.981 / € 7.776.407 SHARK BAIT – € 48.506 / € 48.506 THE TWIN – L’ALTRO VOLTO DEL MALE – € 45.322 / € 156.793 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 38.689 / € 2.477.745 PETER VA SULLA LUNA – € 25.907 / € 82.858 NOSTALGIA – € 19.638 / € 1.389.459

Fonte: Cinetel