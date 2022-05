Come prevedibile èa volare in testa alla classifica italiana sabato: nel primo dei due giorni di anteprime il film con Tom Cruise ha raccolto ben 464 mila euro, e non è da escludere che con oggi non si avvicini al milione di euro. Un ottimo esordio per la pellicola a lungo rinviata, che arriverà poi al cinema ufficialmente il 25 maggio.

Scende per la prima volta al secondo posto Doctor Strange nel multiverso della follia, con 248 mila euro e un totale di 12.3 milioni di euro, mentre al terzo posto, ben distante, Esterno notte – Parte 1 incassa 63 mila euro e sale a 152 mila euro complessivi.

Al quarto posto L’arma dell’inganno – operazione Mincemeat incassa 31 mila euro, per un totale di 284 mila euro, mentre chiude la top-five Io e Lulù, con 25 mila euro e un totale di 227 mila euro.

INCASSI ITALIA – 21 / 5 / 2022

TOP GUN: MAVERICK – € 464.264 / € 464.264 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 248.675 / € 12.345.057 ESTERNO NOTTE – PARTE 1 – € 63.799 / € 152.464 L’ARMA DELL’INGANNO – € 31.424 / € 284.559 IO E LULÙ – € 25.007 / € 227.740 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 18.369 / € 8.305.101 SONIC 2 – IL FILM – € 17.974 / € 4.051.549 SECRET TEAM 355 – € 10.262 / € 131.815 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – € 8.572 / € 1.004.714 AMERICAN NIGHT – € 8.302 / € 17.709

Fonte: Cinetel