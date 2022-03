domina gli incassi di venerdì 18 marzo in Italia: il cinecomic di Matt Reeves raccoglie altri 208 mila euro, salendo così a ben 7.6 milioni di euro.

Seconda posizione per Corro da te, che incassa altri 95 mila euro, per un totale in due giorni di 160 mila euro. Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson chiude il podio con 74 mila euro e un totale di 123 mila euro.

Al quarto posto Moonfall incassa 49 mila euro e sale a 74 mila euro complessivi. Chiude la top-five Uncharted, con 36 mila euro e un totale di 5.7 milioni di euro.

L’altra nuova uscita in top-ten, Belle, si piazza al sesto posto con 25 mila euro e un totale di 47 mila euro.

INCASSI ITALIA 18 / 3 / 2022

THE BATMAN – € 208.529 / € 7.684.430 CORRO DA TE – € 94.960 / € 160.040 LICORICE PIZZA – € 74.923 / € 123.689 MOONFALL – € 49.152 / € 74.931 UNCHARTED – € 36.418 / € 5.729.352 BELLE – € 25.032 / € 47.630 ASSASSINIO SUL NILO – € 20.559 / € 5.290.580 BELFAST – € 16.208 / € 1.335.985 C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE – € 16.178 / € 379.751 IL RITRATTO DEL DUCA – € 13.380 / € 615.299

Fonte: Cinetel