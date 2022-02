a risollevare le sorti degli incassi in Italia dopo un mese di gennaio e un inizio di febbraio veramente sconfortanti. Il film didomina gli incassi con ben 1.8 milioni di euro in quattro giorni. Parliamo della metà di quanto incassò il primo film, ma era il weekend a cavallo tra novembre e dicembre del 2017, la pandemia non c’era e si avvicinavano le festività natalizie. Ora siamo in un contesto storico e industriale molto diverso, e si sperava che un titolo come questo, indirizzato soprattutto a un pubblico maturo, contribuisse a risvegliare nel pubblico la voglia di andare al cinema. Questi primi risultati sembrano incoraggianti, a dimostrazione ancora una volta che è la presenza di prodotti (in esclusiva cinematografica) a portare gli spettatori in sala.

Al secondo posto troviamo, molto distante, un’altra nuova uscita: Marry Me – Sposami incassa 372 mila euro in quattro giorni. Oggi è San Valentino e il film dovrebbe ottenere risultati più soddisfacenti.

Al terzo posto Il lupo e il leone incassa 228 mila euro, salendo a 1.9 milioni complessivi, mentre al quarto posto La fiera delle illusioni – Nightmare Alley supera il milione e mezzo grazie ai 221 mila euro incassati nel weekend. Chiude la top-five Spider-Man: No Way Home con 197 mila euro e un totale di 24.2 milioni di euro.

Tra le nuove uscite del weekend troviamo anche After Love, al settimo posto con 68 mila euro, Il discorso perfetto, al nono posto con 50 mila euro, e Piccolo corpo, al decimo posto con 40 mila euro.

INCASSI ITALIA 10-13 / 2 / 2022

ASSASSINIO SUL NILO – € 1.823.197 / € 1.823.197 MARRY ME – SPOSAMI – € 372.735 / € 372.735 IL LUPO E IL LEONE – € 228.501 / € 1.916.590 LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY – € 221.937 / € 1.526.880 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 197.362 / € 24.203.793 ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO – € 76.805 / € 3.360.597 AFTER LOVE – € 68.559 / € 76.579 UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD – € 65.430 / € 1.355.514 IL DISCORSO PERFETTO – € 50.729 / € 52.831 PICCOLO CORPO – € 39.374 / € 40.198

Fonte: Cinetel