Incassi Italia: Black Panther: Wakanda Forever vince il weekend, The Menu secondo

È Black Panther: Wakanda Forever a rimanere in testa alla classifica per il secondo weekend consecutivo, dimezzando gli incassi e raccogliendo altri 1.7 milioni di euro, per un totale di 6.6 milioni di euro. Si tratta esattamente dello stesso andamento che aveva avuto Eternals un anno fa, che dopo il suo secondo weekend era salito a 6.4 milioni di euro.

Nonostante il calo di Wakanda Forever, gli incassi del weekend hanno retto, con 5.7 milioni di euro complessivi (in calo solo del 16% rispetto a una settimana fa), anche grazie a diverse nuove uscite che si sono piazzate sul podio.

Apre al secondo posto The Menu: il film Searchlight raccoglie 666 mila euro, ottenendo la seconda miglior media della classifica. Apre invece al terzo posto Diabolik: Ginko all’attacco!, con 565 mila euro in quattro giorni. Un anno fa, nonostante l’esordio esorbitante di Spider-Man: No Way Home, il primo Diabolik debuttò sempre al terzo posto ma con 800 mila euro.

Apre al quarto posto Il principe di Roma, con poco meno di 400 mila euro e una media di 1500 euro per sala. Chiude la top-five La stranezza, che incassa altri 378 mila euro e sale a 4.7 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite del weekend, Belle e Sebastien – Next Generation apre al settimo posto con 245 mila euro.

INCASSI ITALIA 17-20 NOVEMBRE 2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – 1.688.782 / 6.604.410 THE MENU – 666.528 / 666.528 DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO – 565.092 / 565.371 IL PRINCIPE DI ROMA – 394.057 / 394.057 LA STRANEZZA – 378.523 / 4.739.544 HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI – 362.002 / 21.359.070 BELLE E SEBASTIEN – NEXT GENERATION – 245.048 / 245.592 IL PIACERE È TUTTO MIO – 210.210 / 612.008 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – 203.211 / 1.175.999 L’OMBRA DI CARAVAGGIO – 194.022 / 1.749.179

Fonte: Cinetel