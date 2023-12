È ancora Wonka a guidare la classifica italiana giovedì 28 dicembre, anche se per un soffio Wish non sale al primo posto. Il film di Paul King incassa 531 mila euro, e si porta così a 8.5 milioni di euro, mentre la pellicola Disney raccoglie 525 mila euro, portandosi a 3.6 milioni di euro.

Al terzo posto debutta Come può uno scoglio, che inizia la sua corsa con 358 mila euro. Belli ciao aprì con 489 mila euro, ma era sabato 1 gennaio 2022: vediamo come questa commedia si comporterà a Capodanno.

Al quarto posto Aquaman e il regno perduto incassa 272 mila euro, portandosi a 2.8 milioni di euro, mentre al quinto posto C’è ancora domani supera un traguardo importante, quello dei 32.2 milioni di euro: il film di Paola Cortellesi è ufficialmente il maggiore incasso dell’anno, superando i 32.1 milioni di Barbie. Qualche settimana fa era già salito in testa alla classifica delle presenze, che ora si assestano su 4.745.834 di biglietti staccati.

INCASSI ITALIA 28 DICEMBRE 2023

Wonka: €531.164, Totale: €8.506.665 Wish: €525.559, Totale: €3.643.734 Come Può Uno Scoglio: €358.697, Totale: €368.322 Aquaman e il Regno Perduto (Aquaman and the Lost Kingdom): €272.265, Totale: €2.807.063 C’è Ancora Domani: €190.709, Totale: €32.249.958 Santocielo: €177.607, Totale: €4.016.022 Ferrari: €120.538, Totale: €2.590.922 One Life: €86.342, Totale: €654.761 Foglie al Vento (Fallen Leaves): €50.137, Totale: €463.063 Prendi il Volo (Migration): €47.743, Totale: €2.576.614

Fonte: Cinetel

