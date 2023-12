La classifica italiana si popola di novità nei giorni che precedono il Natale, ma è Wonka a dominare il box-office giovedì 21 dicembre: il film Warner Bros. incassa 214 mila euro, portandosi a un totale di 4.1 milioni di euro.

Debutta al secondo posto Wish, il nuovo film Disney Animation, che incassa 151 mila euro, seguito al terzo posto da Aquaman e il regno perduto con 130 mila euro e un totale di 294 mila euro in due giorni. Quarto posto per C’è ancora domani, che ha superato i 31 milioni di euro, mentre chiude la top-five Santocielo con 85 mila euro e un totale di quasi 1.7 milioni di euro.

Al sesto posto apre Renaissance: A Film by Beyoncé, che incassa 84 mila euro. Avrà una doppia distribuzione questo weekend e il prossimo.

Da notare al decimo posto One Life, con quasi 20 mila euro.

INCASSI ITALIA 21 DICEMBRE 2023

Wonka: €214.318, Totale: €4.116.872 Wish: €151.593, Totale: €151.593 Aquaman e il Regno Perduto (Aquaman and the Lost Kingdom): €130.617, Totale: €294.909 C’è ancora domani: €91.900, Totale: €31.028.787 Santocielo: €85.180, Totale: €1.694.057 Reinassance: A Film by Beyoncé: €84.831, Totale: €84.831 Ferrari: €63.940, Totale: €1.299.410 Adagio: €24.693, Totale: €523.900 Foglie al Vento (Fallen Leaves): €21.751, Totale: €35.449 One Life: €19.669, Totale: €19.669

Fonte: Cinetel

