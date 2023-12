Infornata di nuove uscite al box-office italiano, con Wonka che guida la classifica di giovedì 14 dicembre: il film con Timothée Chalamet debutta con 412 mila euro, staccando nettamente gli altri titoli e promettendo di dominare il weekend con più di 2 milioni di euro.

Apre al secondo posto Santocielo: il film di Ficarra e Picone incassa 124 mila euro e sale a 148 mila euro con le anteprime. Al terzo posto, Ferrari apre con 106 mila euro e sale a 270 mila euro.

Scende così al quarto posto C’è ancora domani, che grazie a quasi 90 mila euro supera un traguardo fondamentale, quello dei 30 milioni di euro. È l’undicesimo film a farlo in questo millennio. Non solo: la pellicola ha raggiunto i 4.4 milioni di spettatori, superando Barbie e diventando il secondo film più visto dall’inizio della pandemia dopo Avatar: la via dell’acqua (che aveva superato i 5 milioni). Nel corso delle festività potrebbe superare i 32 milioni complessivi di Barbie e diventare il maggiore incasso dell’anno.

Da notare anche che La chimera, al nono posto, ha ora superato abbondantemente il mezzo milione di euro.

INCASSI ITALIA 14 DICEMBRE 2024

Wonka: €412.146, Totale: €418.584 Santocielo: €124.073, Totale: €148.721 Ferrari: €106.480, Totale: €270.450 C’è ancora domani: €89.587, Totale: €30.070.045 Adagio: €43.467, Totale: €50.654 Un colpo di fortuna – Coup de Chance: €30.842, Totale: €1.337.446 Napoleon: €26.647, Totale: €7.305.499 Prendi il Volo (Migration): €19.771, Totale: €1.812.036 La Chimera: €14.610, Totale: €526.431 Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente: €6.273, Totale: €5.487.392

Fonte: Cinetel

