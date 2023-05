Questo fine settimana la Disney e i Marvel Studios faranno i conti col box-office di Guardiani della galassia 3, ma per la major è già tempo di pensare al futuro prossimo considerato che, fra una ventina di giorni, arriverà nei cinema anche La Sirenetta, la versione live action del Classico d’Animazione del 1989.

La pellicola potrà contare su un fine settimana lungo negli Stati Uniti visto che uscirà nel week-end del Memorial Day, festività durante la quale si commemorano e si rende omaggio ai caduti americani di tutte le guerre e che cade nell’ultimo lunedì del mese di maggio.

Stando alle proiezioni, La Sirenetta, nella quattro giorni nordamericana, dovrebbe incassare circa 110 milioni di dollari, una cifra in linea con i 116 ottenuti, nel 2019, dal live action di Aladdin, arrivato in sala sempre a cavallo del Memorial Day. Numeri di tutto rispetto ma comunque inferiori a quelli monstre di La Bella e la bestia (174,7 milioni di dollari nei primi tre giorni) e Il re Leone (191 milioni di dollari nel primo fine settimana). Curiosità: l’originale la Sirenetta ottenne un incasso totale negli Stati Uniti di 111 milioni di dollari per un box office globale di 211 (fonte: Box Office Mojo) che, oggi, equivarrebbero a circa 515 milioni di dollari.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita italiana è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

FONTE: Deadline via Screen Rant

