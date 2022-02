Spider-Man: No Way Home

ha tagliato un altro traguardo al botteghino, e con il milione di dollari raccolto lunedì in nordamerica ha battuto ufficialmente gli incassi complessivi didiventando il terzo maggiore incasso della storia del cinema nella classifica di tutti i tempi – attenzione: parliamo, come sempre, della classifica che non tiene conto dell’inflazione.

Ora il cinecomic dei Marvel Studios è salito a quota 760.9 milioni di dollari, poco sopra ai 760.5 milioni raccolti dal blockbuster di James Cameron, che peraltro ne aveva raccolti una ventina nelle successive release cinematografiche nell’ultimo decennio (quindi tecnicamente No Way Home era salito al terzo posto già da qualche settimana con il solo incasso della prima disponibilità in sala).

Parlando di inflazione, Paul Dergarabedian di Comscore sottolinea che i biglietti di No Way Home avevano un prezzo medio nettamente più alto di quelli che aveva Avatar (nonostante fosse in 3D).

Va sottolineato come questo risultato sia stato raggiunto in piena ondata Omicron della pandemia, con alcune aree degli Stati Uniti e del Canada con limitazioni e soprattutto con un contesto che sta creando una forte contrapposizione tra le uscite in sala e quelle in streaming o ibride. La Sony ha puntato a una lunga cinematografica per il cinecomic dei Marvel Studios, e così ha avuto la possibilità di ottimizzare al meglio gli incassi nell’arco di questi due mesi. I 760.9 milioni di dollari di No Way Home sono tre volte tanti l’incasso massimo del film di maggior successo del 2021 negli USA, ovvero Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (224 milioni).

Il podio della classifica nordamericana di tutti i tempi, che non tiene conto dell’inflazione, è quindi questo:

Star Wars: il risveglio della Forza – 936 milioni di dollari Avengers: Endgame – 858 milioni di dollari Spider-Man: No Way Home – 760.9 milioni di dollari

In tutto il mondo, il film è il sesto incasso di sempre con 1.8 miliardi di dollari. La top-five attuale è composta da cinque film che hanno superato i 2 miliardi di dollari: Avatar (2.8 miliardi di dollari), Avengers: Endgame, Titanic, Star Wars: il risveglio della Forza e Avengers: Infinity War. Per Spider-Man: No Way Home sarà impossibile raggiungere questa cifra senza il mercato Cinese, e al momento non è ancora prevista un’uscita nel paese.

Fonte: Variety