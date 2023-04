Anche in Italia come negli Stati Uniti, Super Mario Bros. il film sta mostrando i muscoli nel weekend di Pasqua: ieri il film d’animazione della Illumination ha raccolto la bellezza di due milioni di euro tondi tondi, portandosi a un totale di 5.7 milioni di euro in quattro giorni e puntando a superare gli otto tra Pasqua e Pasquetta. Un risultato semplicemente straordinario dimostrato anche solo dalla media per sala, vicina ai quattromila euro.

Seconda posizione per Air – La storia del grande salto, che funge da controprogrammazione e raccoglie altri 312 mila euro, portandosi a un totale di 709 mila euro in tre giorni. Scende al terzo posto, schiacciato palesemente da Mario, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, con 186 mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo I tre moschettieri – D’artagnan, con 95 mila euro e un totale di 177 mila euro. Mia, altra nuova uscita del weekend, incassa 71 mila euro e sale a 143 mila euro complessivi.

Da notare che al decimo posto L’ultima notte di amore sfiora i tre milioni di euro complessivi, che raggiungerà oggi.

INCASSI ITALIA 8 APRILE 2023

SUPER MARIO BROS – IL FILM (THE SUPER MARIO BROS. MOVIE): €2.028.763 – €5.729.885 AIR – LA STORIA DEL GRANDE SALTO (AIR): €312.806 – €709.292 DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI (DUNGEONS & DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES): €186.191 – €1.807.207 JOHN WICK 4: €177.264 – €4.454.767 I TRE MOSCHETTIERI: D’ARTAGNAN (LES TROIS MOUSQUETAIRES: D’ARTAGNAN): €95.432 – €177.704 MIA: €71.658 – €143.369 IL RITORNO DI CASANOVA: €47.199 – €525.977 STRANIZZA D’AMURI: €36.388 – €641.636 QUANDO: €32.883 – €379.635 L’ULTIMA NOTTE DI AMORE: €27.015 – €2.992.459

Fonte: Cinetel

