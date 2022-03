La corsa diin tutto il mondo procede senza sosta: ecco quindi un veloce aggiornamento sugli incassi negli Stati Uniti e a livello globale.

Negli Stati Uniti, nella giornata di martedì, il film di Matt Reeves ha incassato 10.8 milioni di dollari, in linea con i dati di lunedì (che erano stati più alti del previsto). Si tratta di un’ottima tenuta, che lo porta a un incasso di 155 milioni di dollari complessivi: è il secondo film a raggiungere i 150 milioni di dollari più velocemente dal 2019, dopo ovviamente Spider-Man: No Way Home. È anche il film Warner che sta incassando più velocemente dal 2016. Il traguardo dei 200 milioni di dollari verrà superato sabato, ed entro domenica sera dovrebbe raggiungere i 220 milioni di dollari.

Per quanto riguarda il dato globale, The Batman ha superato i 300 milioni in tutto il mondo martedì. La soglia dei 400 milioni di dollari verrà superata sabato. Ricordiamo che il film uscirà in Cina il 18 marzo.

