La settimana prossima vi sarà una competizione più serrata, ma questo weekend l’unica grossa nuova uscita è un film anime distribuito da Crunchyroll / Funimation, l’adattamento del manga Jujutsu Kaisen o. Venerdì il film ha incassato 8.6 milioni di dollari in 2340 cinema (ottenendo la miglior media per sala), in tre giorni dovrebbe raccogliere circa 19/20 milioni di dollari. Uscita a dicembre 2021 in Giappone, la pellicola ha incassato ben 107 milioni di dollari in patria.

si prepara a vincere il terzo weekend consecutivo al box-office americano: venerdì il cinecomic ha dominato gli incassi raccogliendo altri 10.6 milioni di dollari in 4302 cinema, con un calo del 43% rispetto a una settimana fa. Si prevede che raccolga altri 39 milioni di dollari entro domenica sera, e che lunedì superi i 300 milioni di dollari, diventando il secondo film dall’inizio della pandemia a superare tale traguardo dopo

L’altra uscita del weekend è l’horror indipendente X, distribuito da A24: venerdì il film ha raccolto 1.75 milioni di dollari, e nel weekend dovrebbe salire intorno ai 4 milioni. La speranza dello studio, però, era che andasse meglio.

THE BATMAN, GLI INCASSI IN CINA

C’è molta attesa per l’esordio di The Batman al box-office cinese: il mercato cinematografico più grande al mondo rappresenta un ottimo potenziale per gli incassi globali del film. La nuova ondata di Covid nel paese minaccia infatti gli incassi, visto che il 25% delle sale è attualmente chiuso. Venerdì il cinecomic ha raccolto solo 3.7 milioni di dollari, un risultato al di sotto delle aspettative ma superiore a Uncharted (2 milioni) e Matrix Resurrections (2.7 milioni). Sabato ha invece visto un deciso incremento, dovuto probabilmente al passaparola positivo, incassando 4.8 milioni di dollari (+30%), per un totale di 8.4 milioni di dollari. Le attuali proiezioni parlano di 12/13 milioni nel weekend.

