36 anni dopo, Maverick è pronto a volare in testa alla classifica americana e a guidare il weekend lungo del Memorial Day: sono arrivate le prime stime sugli incassi dinegli Stati Uniti, e le premesse sono molto buone.

Si stima che il film con Tom Cruise abbia infatti incassato 19.3 milioni di dollari alle anteprime che sono iniziate giovedì pomeriggio con lo spettacolo delle 15 (nei cinema Imax e PLF sono invece iniziate la sera). La pellicola ha battuto ogni record di distribuzione, uscendo in 4735 cinema nordamericani.

È il terzo miglior esordio del 2022 in termini di anteprime, il quarto dall’inizio della pandemia dopo The Batman (21.6 milioni), Doctor Strange nel multiverso della follia (36 milioni), Spider-Man: No Way Home (50 milioni). È il primo film a non essere un cinecomic in questa particolare classifica.

Si prevede che nei tre giorni il film possa raggiungere i 100 milioni di dollari (sarebbe il primo nella filmografia di Tom Cruise a farlo, ovviamente senza contare l’inflazione), e nei quattro giorni può puntare a 120 milioni di dollari. Ne sapremo di più domani con le stime sugli incassi di venerdì e soprattutto il punteggio CinemaScore, che a occhio dovrebbe comunque essere molto positivo (le recensioni del film sono stellari) e quindi garantire un buon passaparola e una solida tenuta lungo il weekend e le settimane successive.

Da notare anche gli 1.5 milioni di dollari delle anteprime di The Bob’s Burgers Movie, una cifra inaspettata che potrebbe significare un andamento migliore del previsto per il film animato targato 20th Century Studios / Disney.

Fonte: Deadline