Un altro traguardo importante per, che lunedì ha superato ufficialmente i 300 milioni di dollari in incassi in nordamerica. Dopo che i dati definitivi del weekend sono stati corretti in eccesso (90 milioni di dollari in tre giorni, 295.6 milioni complessivi), lunedì il film con Tom Cruise ha raccolto altri 12.4 milioni di dollari ed è salito a 308 milioni complessivi.

Si tratta del miglior incasso di sempre per un secondo lunedì non in un periodo di festività, un risultato davvero straordinario per un film che sta ricevendo un passaparola molto positivo dal pubblico nordamericano e internazionale. Parliamo di un dato superiore ai 10.7 milioni del secondo lunedì di Avengers: Endgame.

A questo punto si ipotizza che possa superare i 400 milioni di dollari entro lunedì prossimo, e superare i 550 milioni di dollari a fine corsa, che potrebbero salire a un miliardo in tutto il mondo. Molto dipenderà, ovviamente, dall’uscita di Jurassic World: il Dominio che tuttavia pur avendo registrato ottimi incassi nei 16 territori dov’è già uscito non ha rappresentato una competizione pericolosa, quando complementare.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline