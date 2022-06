GUARDA – La video recensione

In attesa dell’uscita dinegli Stati Uniti, è ancoraa guidare la classifica per il secondo weekend consecutivo. Dopo lo straordinario esordio nei quattro giorni delle festività lungo finesettimana del Memorial Day, il film con Tom Cruise ha raccolto altri 86 milioni di dollari, salendo a un totale di 291 milioni di dollari in dieci giorni.

Si tratta di un calo del 32% rispetto al primo weekend: è una tenuta incredibile, non solo in questo momento storico ma in generale. Parliamo infatti di record: nessun film che abbia esordito con più di 100 milioni di dollari al box-office ha mai registrato un calo così ridotto nel suo secondo weekend. Nel 2004, Shrek 2 perse il 33%, nel 2019 Frozen 2 perse il 34%, nel 2002 Spider-Man perse il 38%, nel 2015 Star Wars: il Risveglio della Forza perse il 40%. Solitamente, un blockbuster che debutta con cifre come quelle di Top Gun: Maverick poi perde il 55/60% nel suo secondo weekend. Merito del passaparola, quindi, che continua a essere stellare (il punteggio CinemaScore registrato fuori dalle proiezioni, lo ricordiamo, è un rarissimo A+). E proprio il passaparola, che già la settimana scorsa aveva riservato sorprese nei dati definitivi del weekend (superiori alle stime di qualche milione di dollari), potrebbe far sì che anche stasera questi dati vengano ritoccati verso l’alto.

C’è anche un nuovo record pandemico che è stato infranto: quello di Spider-Man: No Way Home, che nel suo secondo weekend aveva raccolto 84.5 milioni di dollari.

Quello di Top Gun: Maverick è l’ottavo migliore secondo weekend di sempre (senza calcolare l’inflazione) nella classifica americana, dove il primo è rappresentato dai 149.2 milioni di dollari di Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Sul fronte internazionale continua la corsa della pellicola di Joseph Kosinski, con altri 81 milioni di dollari in 62 territori e un calo sempre molto ridotto (-35,2%). Il traguardo del mezzo miliardo di dollari è stato superato, per la precisione in dieci giorni il film è ià a 548 milioni di dollari e potrebbe tranquillamente chiudere la sua corsa a un miliardo di dollari.

Mantenendoci sul fronte internazionale, ottimo anche l’esordio di Jurassic World: il dominio, che è uscito in 15 territori raccogliendo ben 55.4 milioni di dollari. Il territorio dove è andato meglio è il Messico (18.1 milioni di dollari), seguito dalla Corea del Sud (15.1 milioni di dollari). La settimana prossima toccherà a paesi come la Cina (dove le prevendite stanno andando benissimo), il Regno Unito, la Spagna, l’Australia, la Germania e la Francia.

Tornando negli Stati Uniti, al secondo posto nella classifica del weekend troviamo Doctor Strange nel multiverso della follia: il cinecomic ha incassato altri 9.2 milioni di dollari, salendo a 388 milioni di dollari negli USA e 909 milioni di dollari in tutto il mondo. Non chiuderà sopra il miliardo, ma probabilmente intorno ai 950 milioni di dollari: comunque un ottimo risultato.

Terzo posto per The Bob’s Burgers Movie, con 4.5 milioni di dollari e 22 milioni di dollari complessivi. Al quarto posto continua a tenere bene Troppo cattivi, con 3.3 milioni di dollari e 87.2 milioni di dollari. Chiude la top-five Downton Abbey 2: una nuova era, con 3 milioni di dollari e 35.7 milioni di dollari. Si tratta di un dato dimezzato rispetto ai 73 milioni del primo film nello stesso periodo di tempo, ma molti analisti vedono questo risultato positivo vista la riluttanza nel tornare al cinema da parte di un pubblico d’età più avanzata della media.

Da notare che Animali Fantastici: i segreti di Silente ha superato la soglia psicologica dei 400 milioni di dollari in tutto il mondo. È un brusco calo rispetto al primo e al secondo film, ma non è il flop che si era temuto in un primo momento, sebbene negli Stati Uniti l’incasso complessivo sia inferiore ai 100 milioni di dollari (raggiungerà al massimo i 95/96 milioni a fine corsa).

Inoltre, al decimo posto si fa notare Crimes of the Future: il film di David Cronenberg doveva inizialmente uscire in distribuzione limitata, ma alla fine è stato lanciato in 773 cinema, incassando 1.1 milioni di dollari, una media di circa 1400 dollari per sala.

INCASSI USA 3-5/6/2022

TOP GUN: MAVERICK – $85,999,989 / $291,604,000 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – $9,251,000 / $388,711,116 THE BOB’S BURGERS MOVIE – $4,500,000 / $22,240,149 TROPPO CATTIVI – $3,339,675 / $87,291,000 DOWNTON ABBEY: UNA NUOVA ERA – $2,999,710 / $35,702,000 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $2,020,892 / $60,561,935 VIKRAM – $1,770,000 / $1,770,000 SONIC 2 – IL FILM – $1,724,877 / $188,269,000 THE LOST CITY – $1,379,851 / $104,012,000 CRIMES OF THE FUTURE – $1,100,000 / $1,100,000

