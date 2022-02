Le cose sembrano mettersi abbastanza bene per: il film di Ruben Fleischer è uscita in esclusiva al cinema negli Stati Uniti, e venerdì ha raccolto 15.4 milioni di dollari (inclusi 3.7 milioni di dollari alle anteprime). Si tratta di incassi incoraggianti per il blockbuster che ambisce a lanciare un franchise: è il miglior giorno d’esordio del 2022 (sopra i 13.4 milioni di Scream), e prelude a un risultato superiore alle aspettative iniziali per il weekend. In un primo momento, infatti, si parlava di un possibile incasso di 30 milioni di dollari, ma ora le stime più caute parlano di almeno 40 milioni di dollari nei quattro giorni (lunedì è festivo, il giorno dei Presidenti). Le più ottimistiche parlano addirittura di 50 milioni di dollari: sarebbe un risultato decisamente positivo, in grado di dare non poca speranza in un periodo in cui l’esercizio ne ha davvero bisogno. Nel 2015,incassò 41.7 milioni nel weekend lungo dei Presidenti.

Con un CinemaScore B+ e recensioni del pubblico più positive di quelle della critica, Uncharted si sta comportando piuttosto bene anche in IMAX. All’estero ha già raccolto circa 21.5 milioni di dollari in 15 territori, e in Italia ha debuttato al primo posto.

Lancio decisamente più sotto tono per l’altra nuova uscita del weekend negli Stati Uniti: Dog. Il film con Channing Tatum venerdì ha incassato 5 milioni di dollari (inclusi 1.3 milioni di dollari alle anteprime). Per il weekend si parla di quasi 15 milioni di dollari in quattro giorni. Al terzo posto troveremo Spider-Man: No Way Home, probabilmente con 9 milioni di dollari in quattro giorni e un totale di oltre 772 milioni di dollari.

L’ultima nuova uscita del weekend, The Cursed, dovrebbe aprire al decimo posto con meno di due milioni in quattro giorni.

