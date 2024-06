Riuscirà A Quiet Place: Giorno Uno a battere Inside Out 2 e dominare la classifica americana nel weekend? Difficile, ma senza dubbio ci sta provando. Giovedì pomeriggio infatti lo spin-off della saga creata da John Krasinski ha raccolto ben 6.8 milioni di dollari alle anteprime, il miglior dato del franchise e sopra le iniziali aspettative che parlavano di 5-6 milioni.

La Paramount punta a un weekend tra i 40 e i 50 milioni di dollari, ma a questo punto non è da escludere che vengano superati abbondantemente i 60 milioni di dollari, anche perché le recensioni sono decisamente positive e il passaparola potrebbe dare una spinta tra sabato e domenica. Il film è costato circa 67 milioni di dollari. Ricordiamo che A Quiet Place nel 2018 debuttò con 50.2 milioni di dollari, sorprendendo il mercato, e che il sequel (in piena pandemia) debuttò con 48 milioni di dollari. Nel caso Giorno Uno debutti ancora meglio, sarebbe uno dei rarissimi casi in cui uno spin-off con un nuovo cast e un nuovo regista si comporta così bene.

Meno convincenti le anteprime di Horizon: Capitolo 1, che ammontano a circa 800 mila dollari. Si stima che il film di Kevin Costner possa incassare tra i 10 e i 15 milioni di dollari, una cifra decisamente bassa per un progetto molto costoso e diviso su più film.

Per quanto riguarda Inside Out 2, il film Pixar ha raccolto 11 milioni di dollari ieri, il secondo miglior secondo giovedì non festivo di sempre. Complessivamente, ha superato i 400 milioni di dollari (battendo l’incasso finale di Frozen) e ha raggiunto i 411 milioni di dollari. Oggi diventerà il settimo maggiore incasso animato di sempre negli Stati Uniti.

Non è semplice fare previsioni su quanto potrebbe incassare nel weekend: è possibile che scenda al secondo posto raccogliendo tra i 50 e i 55 milioni di dollari (e superando quindi i 450 milioni complessivi), ma non è da escludere che continui a mostrare l’incredibile tenuta che ha avuto finora e rimanga al primo posto incassando altri 60 milioni di dollari. Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety

