Sarà un weekend lungo di Natale non troppo movimentato al box-office americano: quest’anno la festività cade di lunedì, e con la domenica prefestiva il weekend lungo verrà per metà penalizzato (il pubblico americano non riempie i cinema la vigilia e il giorno di Natale). Le attuali proiezioni parlano di un incasso complessivo di circa 90 milioni di dollari nei tre giorni per l’intera classifica.

A debuttare in testa troviamo Aquaman e il regno perduto, con 28.1 milioni di dollari in tre giorni. Si tratta del secondo peggior esordio per un film dell’Universo Cinematografico DC dopo Blue Beetle, un triste epilogo per un franchise che solo qualche anno fa era capace di arrivare a un miliardo di dollari con il primo Aquaman. Le previsioni, includendo Natale, parlano di 40 milioni di dollari in quattro giorni. Fuori dagli USA, anche grazie a una performance migliore del previsto in Cina, il film ha incassato 80 milioni di dollari. L’andamento durante le festività servirà a decretare se Aquaman e il regno perduto riuscirà ad avvicinarsi alla soglia del breakeven, essendo costato oltre 250 milioni di dollari.

Al secondo posto Wonka raccoglie altri 17.7 milioni di dollari, mostrando di avere una buona tenuta rispetto all’esordio: complessivamente il film ha raccolto 75.2 milioni di dollari, e si prepara ad essere il grande protagonista della settimana di Natale. In tutto il mondo ha già superato i 254 milioni di dollari (di cui 38.1 milioni nel Regno Unito).

Al terzo posto troviamo Prendi il volo – Migration, che apre con 12.3 milioni di dollari, meno di quanto si prevedeva inizialmente. L’ottimo punteggio CinemaScore A garantirà moltiplicatori interessanti durante le feste: il film Illumination è costato solo 75 milioni di dollari. In tutto il mondo ne ha raccolti finora 39.

Apre al quarto posto Anyone But You: la commedia VM rappresenta la controprogrammazione natalizia, e anche se ha debuttato con un incasso inferiore del previsto (6.2 milioni di dollari).

Al quinto posto il primo dei due film indiani in top-ten: Salaar: Part 1 Ceasefire incassa ben 5.5 milioni di dollari. Apre al sesto posto il film drammatico VM The Iron Claw, con 5 milioni di dollari.

La classifica prosegue con film in tenitura: segnaliamo il raggiungimento dei 30 milioni di dollari per Il ragazzo e l’airone. Infine, al decimo posto l’indiano Dunki incassa 2.6 milioni di dollari e sale a 4.6 milioni complessivi.

Segnaliamo all’undicesimo posto i 2.1 milioni di Povere creature, che nell’espansione a 800 cinema ottiene una media di circa 2600 dollari per sala e supera i 5 milioni complessivi.

INCASSI USA 22-24 DICEMBRE 2023

Aquaman and the Lost Kingdom: $28,100,000, Totale: $28,100,000 Wonka: $17,700,000, Totale: $75,203,000 Migration: $12,310,000, Totale: $12,310,000 Anyone But You: $6,235,000, Totale: $6,235,000 Salaar: Part 1 Ceasefire: $5,481,000, Totale: $5,481,000 The Iron Claw: $5,059,776, Totale: $5,059,776 The Boy and the Heron: $3,154,405, Totale: $30,581,661 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes: $3,150,000, Totale: $152,462,500 Godzilla Minus One: $2,740,000, Totale: $40,357,817 Dunki: $2,600,000, Totale: $4,600,000

