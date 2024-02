Il weekend del Super Bowl storicamente vede una frenata al box-office americano, ma quest’anno sommato alla scarsità di nuove uscite ha registrato i peggiori incassi dal dicembre 2022: sono le conseguenze dirette dei sei mesi di scioperi che hanno paralizzato Hollywood l’anno scorso, e che ora penalizzano grandemente i cinema nordamericani. In tre giorni sono stati raccolti solo 37 milioni di dollari.

In testa alla classifica troviamo ancora Argylle, che però perde il 65% dopo il suo debutto, incassando 6.5 milioni di dollari e salendo a 28.8 milioni di dollari. In tutto il mondo l’action movie Apple, costato 200 milioni di dollari, ha incassato finora solo 60 milioni di dollari.

Al secondo posto troviamo il tentativo di controprogrammazione di Focus Features per il Super Bowl: Lisa Frankenstein, però, incassa solo 3.8 milioni di dollari. Al terzo posto The Beekeper porta a casa altri 3.4 milioni di dollari e sale a 54 milioni di dollari (134 in tutto il mondo). Al quarto posto tiene bene The Chosen, che con i primi tre episodi della quarta stagione incassa altri 3.1 milioni di dollari e sale a 12.5 milioni di dollari. Chiude la top-five Wonka con 3.1 milioni di dollari e un totale ora abbondantemente sopra i 200 milioni (205 per la precisione): in tutto il mondo il blockbuster ha superato i 587 milioni di dollari.

Il resto della classifica propone film in tenitura. Segnaliamo all’ottavo posto Mean Girls, che ha superato i 100 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre tra i film da Oscar si fanno notare American Fiction, che con 1.3 milioni di dollari supera i 17 milioni complessivi, e Povere creature! che con 1.1 milioni di dollari supera i 30 milioni negli USA ma soprattutto ha superato gli 80 milioni di dollari in tutto il mondo.

INCASSI USA 9-11 FEBBRAIO 2024

Argylle: $6,500,000; totale $28,814,145 Lisa Frankenstein: $3,800,000; totale $3,800,000 The Beekeeper: $3,469,404; totale $54,734,256 The Chosen: S4 Episodes 1-3: $3,153,495; totale $12,586,806 Wonka: $3,125,000; totale $205,252,023 Migration: $3,020,000; totale $110,149,445 Anyone But You: $2,700,000; totale $80,123,903 Mean Girls: $1,925,000; totale $69,174,344 American Fiction: $1,328,948; totale $17,369,430 Poor Things: $1,125,000; totale $30,276,449

Fonte: BOM

