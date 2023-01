Incassi USA: Avatar 2 vince il quinto weekend consecutivo e sfiora gli 1.9 miliardi nel mondo!

Weekend molto interessante quello che è ancora in corso negli Stati Uniti: oggi è il Martin Luther King Day, prima festività dell’anno, in cui il weekend dura appunto 4 giorni perché include anche il lunedì. Tuttavia già le stime d’incasso da venerdì a domenica mostrano un andamento molto positivo negli incassi e, soprattutto, una rarità: incassi suddivisi su più titoli, tanto che tutti i film presenti in top-five hanno superato i 10 milioni di dollari in tre giorni. Complessivamente sono stati superati i 100 milioni di dollari.

A dominare la classifica troviamo ancora una volta Avatar: la via dell’acqua con 31.1 milioni di dollari: è il secondo miglior incasso di sempre nel quinto weekend di sfruttamento dopo l’originale Avatar, che tredici anni fa incassò 42.7 milioni di dollari. Complessivamente, il film ha incassato 562.9 milioni di dollari negli Stati Uniti, di cui 75 milioni in Imax, il terzo maggiore incasso di sempre.

Fuori dagli USA la pellicola ha avuto un altro ottimo weekend, raccogliendo 88.6 milioni di dollari in tre giorni e salendo così a 1.33 miliardi di dollari, per un totale globale che ora sfiora gli 1.9 miliardi di dollari. In settimana supererà l’incasso finale di Spider-Man: No Way Home e punterà a superare i famigerati due miliardi di dollari nel corso del prossimo weekend. A guidare gli incassi internazionali la Cina, che non accenna a rallentare (211 milioni di dollari complessivi), ma anche la Francia non scherza (120 milioni), seguita da Germania (107 milioni), Corea del Sud (92.7 milioni) e Regno Unito (76.8 milioni).

Tornando agli USA, M3GAN tiene molto bene, incassando quasi 18 milioni di dollari dopo l’ottimo esordio di una settimana fa e salendo a un totale di 56.4 milioni di dollari. Fuori dagli USA ha incassato altri 34.2 milioni di dollari salendo a 90.6 milioni globali.

Tenuta sorprendente per Il gatto con gli stivali 2, che con 13.4 milioni di dollari perde solo l’1% rispetto a una settimana fa. L’unico film per famiglie in classifica sale così a 106.3 milioni di dollari in quasi un mese, che diventano quasi 250 milioni in tutto il mondo.

Al quarto posto troviamo A Man Called Otto, che supera le aspettative e incassa 12.6 milioni di dollari: l’espansione dopo il lancio in poche centinaia di cinema ha fatto bene al film con Tom Hanks, che complessivamente ha raggiunto i 18 milioni di dollari (che diventano 33 in tutto il mondo).

Chiude la top-five una nuova uscita, Plane: il film con Gerard Butler supera le aspettative (che puntavano a 7-9 milioni di dollari) e debutta con 10 milioni di dollari.

In classifica c’è anche posto per un flop: apre infatti al sesto posto con soli 3.9 milioni di dollari il remake di House Party: la commedia vietata ai minori doveva inizialmente uscire su HBO Max, ma Warner Bros. Discovery ha invece deciso di lanciarla in sala senza un briciolo di promozione, e questo è il risultato. Tra tre settimane sarà disponibile in noleggio digitale.

INCASSI USA WEEKEND 13-15 GENNAIO 2022

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – $31,118,000 / $562,919,348 M3GAN – $17,910,000 / $56,443,510 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – $13,400,000 / $106,369,975 A MAN CALLED OTTO – $12,550,000 / $18,773,126 PLANE – $10,004,000 / $10,004,000 HOUSE PARTY – $3,800,000 / $3,800,000 BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – $2,184,000 / $449,096,372 THE WHALE – $1,450,125 / $10,743,065 WHITNEY – $1,100,000 / $21,828,718 WALTAIR VEERAYYA – $1,080,000 / $1,080,000

FONTE: BOM