Incassi USA: Avatar 2 in testa per il settimo weekend consecutivo

Incassi in calo al box-office americano, anche se raddoppiano rispetto a un anno fa, lasciando intuire che il problema sia principalmente quello dell’assenza di nuove uscito di rilievo (e senza che le nomination agli Oscar riescano a smuovere chissà che soldi) in un inizio di 2023 che progressivamente dovrebbe presentare un calendario decisamente più ricco. Complessivamente sono stati raccolti 68.3 milioni di dollari in tre giorni, e a dominare la classifica troviamo ancora una volta Avatar: la via dell’acqua, ripetendo lo stesso record del primo Avatar e arrivando così a dominare anche tutti i weekend di gennaio. Altri 15.7 milioni di dollari per il film di James Cameron, che sale così a 620 milioni di dollari complelssivi, l’undicesimo incasso di sempre negli USA (a breve diventerà il decimo, superando The Avengers, e ha la possibilità di salire almeno al sesto o al settimo a fine corsa, verso i 700 milioni di Black Panther).

Fuori dagli USA, il film ha superato gli 1.49 miliardi di dollari, salendo a 2.11 miliardi di dollari in tutto il mondo. È il quarto maggiore incasso di sempre (in una classifica che ovviamente non tiene conto dell’inflazione) dopo Avatar, Avengers: Endgame e Titanic, e quest’ultimo verrà superato a breve (anche se, tornando al cinema a febbraio, dovrebbe incrementare ancora di più i propri incassi).

Tornando agli Stati Uniti, Il Gatto con gli stivali 2 continua la sua corsa perdendo solo il 10% rispetto a una settimana fa e incassando altri 10.6 milioni di dollari, per un totale di 140.8 milioni di dollari che diventano 334 milioni di dollari in tutto il mondo.

Sale dalla quinta alla terza posizione per A Man Called Otto, con altri 6.7 milioni di dollari e un’ottima tenuta. Il film con Tom Hanks si sta rivelando un ottimo successo, con 46 milioni complessivi negli USA e un totale globale di 71 milioni di dollari.

Scende al quarto posto M3GAN, che incassa altri 6.3 milioni di dollari nel suo quarto weekend, per un totale di 82.2 milioni di dollari, che salgono a quasi 150 in tutto il mondo.

Chiude la top-five Pathaan: l’action thriller in lingua hindi incassa 5.9 milioni di dollari, per un totale di 8.5 milioni di dollari in cinque giorni.

Per quanto riguarda un po’ di OscarWatch, con le sue 11 nomination agli Oscar è tornato in 1400 cinema Everything Everywhere All At Once, incassando un altro milione di dollari. Ampliata la distribuzione di The Fabelmans, che ha raccolto però solo 760 mila dollari, salendo a 25 milioni di dollari globali. Women Talking, invece, incassa un milione di dollari in soli 554 cinema.

INCASSI USA 27-29 GENNAIO 2023

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – $15,700,000 / $620,580,771 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – $10,621,000 / $140,835,910 A MAN CALLED OTTO – $6,751,000 / $46,053,864 M3GAN – $6,371,000 / $82,274,725 PATHAAN – $5,947,369 / $8,548,444 MISSING – $5,675,000 / $17,569,417 PLANE – $3,825,000 / $25,374,765 INFINITY POOL – $2,725,000 / $2,725,000 LEFT BEHIND: RISE OF THE ANTICHRIST – $2,362,077 / $2,972,651 THE WANDERING EARTH II – $1,355,000 / $1,355,000

Fonte: BOM