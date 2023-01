Incassi USA: Avatar 2 vince il weekend e sfiora i 600 milioni complessivi

Si è chiuso un weekend da 73 milioni di dollari negli Stati Uniti: si tratta di un calo pronunciato rispetto alla settimana scorsa, ma è anche un calo fisiologico visto che quello era il weekend lungo del Martin Luther King Day. È comunque la metà di quanto veniva incassato nel 2019, quando uscì Glass.

Due i film sopra i dieci milioni di dollari (anche se altri tre sono appena sotto), primo tra tutti Avatar: la via dell’acqua, che incassa altri 20 milioni di dollari e sale a 598 milioni di dollari complessivi. Il kolossal di James Cameron, vi raccontavamo ieri sera, ha finalmente superato il traguardo dei due miliardi di dollari in tutto il mondo, e punta a proseguire nella sua corsa ancora per diverse settimane.

Sale al secondo posto Il gatto con gli stivali 2, complice l’ottima tenuta rispetto a una settimana fa: il film d’animazione rappresenta l’unica offerta per tutta la famiglia in wide release, e così porta a casa altri 11.5 milioni di dollari, salendo a 126 milioni di dollari complessivi. In tutto il mondo ha sfiorato i 300 milioni di dollari complessivi, e potrebbe puntare ai 400 visto che deve uscire ancora in alcuni territori importanti.

Terza posizione per M3GAN, che incassa altri 9.8 milioni di dollari e sale così a 73 milioni di dollari complessivi: l’horror Blumhouse ha superato abbondantemente i 100 milioni di dollari nel mondo, salendo a 123 milioni complessivi. Ricordiamo che ne è costati solo una dozzina, che salgono a poche decine di milioni di dollari se si aggiunge il marketing.

Al quarto posto debutta Missing: il thriller firmato Sony incassa 9.3 milioni di dollari, sopra le aspettative degli analisti. Al quinto posto tiene bene A man called Otto, che incassa 9 milioni di dollari e sale a 35 milioni complessivi.

INCASSI USA 20-22 GENNAIO 2023

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – $20,000,000 / $598,276,353 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – $11,500,000 / $126,460,470 M3GAN – $9,800,000 / $73,287,510 MISSING – $9,300,000 / $9,300,000 A MAN CALLED OTTO – $9,000,000 / $35,346,249 PLANE – $5,250,000 / $19,457,616 HOUSE PARTY – $1,775,000 / $7,185,508 THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME THE MOVIE: SCARLET BOND – $1,459,515 / $1,459,515 THE WHALE – $1,281,248 / $13,191,971 BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – $1,255,200 / $451,735,952

Fonte: BOM