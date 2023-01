Incassi USA: Avatar 2 vince il weekend di Capodanno con una tenuta straordinaria

Il 2022 è terminato in maniera sorprendente al box-office americano: se durante il weekend di Natale vi parlavamo del maltempo e di come aveva frenato gli incassi (salvo poi recuperare alla grande nei dati definitivi grazie a una domenica inaspettata), nel weekend di Capodanno le cose sono andate ancora meglio, in particolare per Avatar: la via dell’acqua, ma non solo.

Inarrestabile Avatar: la via dell’acqua

Complessivamente, in 3 giorni l’intera classifica ha raccolto 98.5 milioni di dollari, in crescita rispetto a una settimana fa. Avatar 2 guida la top-ten con 63.4 milioni in tre giorni, letteralmente in pari rispetto a una settimana fa: una tenuta tra il secondo e il terzo weekend incredibile per un blockbuster di questa portata, in particolare dopo un debutto sopra i 100 milioni di dollari come quello che ha avuto il weekend prima di Natale. È il quarto miglior terzo weekend della storia, e i dati definitivi potrebbero addirittura farlo crescere ancora.

In 17 giorni, il film di James Cameron ha incassato 421.5 milioni di dollari negli Stati Uniti, nettamente sopra i più grandi successi del 2022 dopo lo stesso numero di giorni, a partire da Top Gun: Maverick. A questo punto non si parla più di gambe lunghe, ma di una grande performance già nelle prime settimane di disponibilità nei cinema, con ottime prospettive sul lungo periodo vista anche la scarsità di prodotto durante il mese di gennaio.

Fuori dagli USA, Avatar 2 ha registrato un incasso di 186.7 milioni di dollari in tre giorni, in crescita di quasi il 6% rispetto al weekend di Natale, mostrando anche questa volta una grandissima tenuta (anzi, appunto, una crescita). Complessivamente ha superato i 956 milioni di dollari fuori dagli USA e gli 1.39 miliardi di dollari globali: nel corso della settimana supererà il miliardo e mezzo, e a questo punto i due miliardi sono scontati.

Dopo una partenza preoccupante, la Cina ha recuperato moltissimo terreno: con 36.5 milioni di dollari in tre giorni (in crescita del 38.3% rispetto a una settimana fa), Avatar 2 ha ottenuto ufficialmente il più grande terzo weekend della storia per un film hollywoodiano. Complessivamente la pellicola ha raggiunto i 152 milioni di dollari.

In Francia, sono stati superati i 95 milioni di dollari e tra oggi e domani verranno superati i 100 milioni di dollari. In Corea del Sud il film ha iniziato a rallentare, salendo comunque a 75.9 milioni di dollari complessivi. Ottimi risultati anche in Germania (67.2 milioni) e Regno Unito (54.2 milioni di dollari, ha recuperato molto terreno dopo un inizio titubante).

Il resto della classifica americana

Non è solo Avatar 2 ad aver stupito nell’ultimo weekend del 2022. Al secondo posto, infatti, troviamo Il gatto con gli stivali 2, che accelera e incassa altri 16.3 milioni di dollari, incrementando del 31% il suo esordio. Complessivamente il film d’animazione ha raccolto 60 milioni di dollari in 12 giorni, che diventano 134 in tutto il mondo.

Terza posizione per Black Panther: Wakanda Forever, che cresce dell 38% con 4.8 milioni di dollari e sale a 437.9 milioni di dollari, che diventano 818.5 milioni in tutto il mondo.

Cala invece del 10% Whitney – Una voce diventata leggenda, al quarto posto con 4.2 milioni di dollari e un totale di 14.8 milioni di dollari (29.1 in tutto il mondo). Chiude la top-five Babylon, che perde il 24% rispetto al suo pessimo esordio e incassa solo 2.7 milioni di dollari, per un totale di 10.1 milioni di dollari.

Incassi USA weekend 30/12/2022 – 1/1/2023

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – $63,444,000 / $421,561,914 IL GATTO CON GLI STIVALI – $16,310,000 / $60,717,330 BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – $4,830,000 / $437,975,653 WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – $4,250,000 / $14,870,000 BABYLON – $2,730,000 / $10,139,502 UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA – $2,130,000 / $47,520,295 THE WHALE – $1,330,685 / $5,777,882 THE FABLEMANS – $1,140,000 / $12,215,220 THE MENU – $1,070,000 / $36,128,899 STRANGE WORLD – $538,000 / $37,029,290

Fonte: BOM