Incassi USA: Avatar 2 vince il weekend e sale a 1.7 miliardi globali, sorpresa M3GAN

Il primo weekend “completo” del 2023 si è concluso con alcune sorprese al box-office americano. Complessivamente sono stati raccolti 104.2 milioni di dollari, in leggera crescita rispetto al weekend di Capodanno, e stavolta gli incassi sono più spalmati, in particolare tra le prime due posizioni.

A dominare la classifica per il quarto weekend consecutivo è Avatar: la via dell’acqua, che con 45 milioni di dollari perde solo il 33% rispetto a una settimana fa. Solo Avatar, tredici anni fa, fece meglio al suo quarto weekend (anche American Sniper, ma il suo quarto weekend fu in realtà il primo weekend in distribuzione ampia dopo tre settimane di distribuzione limitata).

In 24 giorni, quindi, Avatar: la via dell’acqua ha superato il mezzo miliardo di dollari negli Stati Uniti, salendo a 516.7 milioni di dollari, il 10% più di Top Gun: Maverick (che rimane il maggiore incasso del 2022) nello stesso periodo di tempo.

A livello internazionale, il film ha ora superato gli 1.19 miliardi di dollari in 52 territori, per un totale globale di 1.7 miliardi di dollari. I territori più redditizi sono la Cina (dove ha iniziato a rallentare e ora si trova a 188 milioni di dollari, il 93% di quanto raccolse Avatar), la Francia (dove ha raggiunto la bellezza di 107.2 milioni di dollari), la Germania (92.6 milioni di dollari), la Corea del Sud (85.6 milioni di dollari), il Regno Unito (dove ha premuto l’acceleratore e ora sfiora i 70 milioni di dollari).

Tornando agli Stati Uniti, è stato visto come una grande sorpresa il debutto oltre le aspettative di M3GAN, ma a ben vedere i segnali che la pellicola prodotta dalla Blumhouse puntasse più ai 30 che ai 20 milioni di dollari c’erano tutti. Molto apprezzata dalla critica, la commedia horror ha ottenuto un punteggio CinemaScore B (decisamente positivo per un film di questo genere) e grazie al rating PG-13 ha potuto avvantaggiarsi di una promozione più ampia rispetto ai film vietati ai minori. La grande viralità della campagna marketing (in particolare su TikTok) ne ha ampliato il target, e quindi già dalle anteprime di giovedì sera appariva evidente che le previsioni della Universal di un weekend da 18-20 milioni erano assolutamente sottovalutate. In tre giorni il film, che lo ricordiamo è costato solo 12 milioni di dollari, ha raccolto 30.2 milioni di dollari, cui si aggiungono 14.8 milioni di dollari in 34 territori internazionali, per un totale di 45 milioni globali. Insomma, un enorme successo.

Il dato americano è interessante perché rappresenta il maggiore esordio per un film originale da Nope, un altro horror.

Al terzo posto negli Stati Uniti troviamo Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio, che mostra una tenuta invidiabile (perdendo solo il 22%) con altri 13.1 milioni di dollari. In poco meno di tre settimane ha raccolto 87.7 milioni di dollari, con un sorprendente moltiplicatore di 7 rispetto al suo primo weekend. A livello globale il film ha sfiorato i 200 milioni di dollari.

Altra sorpresa del weekend, A Man Called Otto: il film con Tom Hanks sale al quarto posto grazie all’espansione in circa 600 cinema (il prossimo weekend arriverà in 3500 cinema), incassando 4.2 milioni di dollari e ottenendo un’ottima media di quasi 6.600 dollari per sala. La distribuzione platform sembra insomma funzionare molto bene, nonostante non sia una pellicola che ambisce a particolari premi.

Chiude la top-five Black Panther: Wakanda Forever, con altri 3.4 milioni di dollari al quinto posto. In nove settimane il cinecomic Marvel ha superato i 445 milioni di dollari negli USA e gli 827 milioni di dollari in tutto il mondo.

INCASSI USA 6-8 GENNAIO 2023

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – $45,000,000 / $516,789,379 M3GAN – $30,200,000 / $30,200,000 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – $13,121,000 / $87,706,835 A MAN CALLED OTTO – $4,200,000 / $4,200,000 BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – $3,398,000 / $445,437,616 WHITNEY: UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – $2,401,000 / $19,699,722 THE WHALE – $1,541,201 / $8,582,731 BABYLON – $1,430,000 / $13,523,894 UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA – $741,000 / $49,421,735 THE MENU – $713,000 / $37,655,950

Fonte: BOM