Finalmente il box-office americano ha rialzato la testa dopo un inizio di stagione estiva veramente deludente: nel weekend 7-9 giugno sono stati superati i 102 milioni di dollari in incassi complessivi, un’importante iniezione di speranza per gli esercenti cinematografici. Il confronto con il 2023, in termini di vendita di biglietti dall’inizio dell’anno, è comunque ancora impietoso: -26%.

E c’è uno studio, tra tutti, che festeggia: Sony Pictures ha infatti la prima e la seconda posizione al botteghino, con un ottimo debutto per Bad Boys: Ride or Die, che incassa 56 milioni di dollari in tre giorni, un dato leggermente superiore alle aspettative. Il terzo film della saga era uscito all’inizio del 2020 ed era stato l’ultimo grande successo globale prima dell’inizio della pandemia. Questo quarto film è costato 100 milioni di dollari (senza quindi particolari incrementi sul suo predecessore), e ha avuto un esordio promettente anche a lvello internazionale, con un lancio globale da 104 milioni di dollari. Sarà da vedere se riuscirà a raggiungere i picchi di Bad Boys for Life, che chiuse la sua corsa con 206 milioni negli USA e 426 milioni nel mondo, ma comunque il CinemaScore A- negli USA promette un passaparola positivo e quindi una buona tenuta.

È una buona notizia per la Sony e per i cinema, ovviamente, ma anche per Will Smith, che sembra aver lasciato definitivamente alle spalle quanto accaduto agli Oscar di due anni fa, almeno per quanto riguarda il giudizio del pubblico.

Seconda posizione per Garfield: una missione gustosa, che incassa altri 10 milioni di dollari. Il film d’animazione sale quindi a 68.6 milioni di dollari negli USA e a 192 in tutto il mondo, ed è un ottimo successo commerciale visti i 60 milioni di dollari di budget.

Al terzo posto un altro film per famiglie: IF – Gli amici immaginari incassa altri 8 milioni di dollari, mostrando un’ottima tenuta e salendo così a 93.5 milioni di dollari negli USA, che salgono a 160 in tutto il mondo. Purtroppo la pellicola di John Krasinski è costata più di 100 milioni di dollari, e quindi la strada per diventare un successo è in salita.

Al quinto posto delude l’esordio di Ishana Night Shyamalan: The Watchers, infatti, incassa solo 7 milioni di dollari negli USA e 11.7 in tutto il mondo. Il thriller psicologico mostra la difficoltà che sta attraversando in questo periodo in maniera più ampia il genere horror. M. Night Shyamalan ha finanziato in autonomia questo e il suo film, Trap, in uscita a luglio, e li ha venduti entrambi alla Warner Bros., che ha acquistato The Watchers per 30 milioni di dollari. Al momento non sembra sia stato un affare.

Sesta posizione per Il regno del pianeta delle scimmie, che con 5.4 milioni di dollari sfiora i 150 milioni di dollari dopo cinque settimane, salendo a 360 milioni in tutto il mondo. Un buon risultato, anche se faticherà a raggiungere gli incassi globali dei predecessori.

Sesto posto per Furiosa: a Mad Max Saga, che perde molto terreno e incassa 4.2 milioni di dollari, salendo a 58 milioni complessivi. Il film di George Miller ha superato i 144 milioni globali, un risultato insoddisfacente alla luce del budget. Stesso dicasi per The Fall Guy, che al settimo posto incassa 2.7 milioni di dollari e sale a 85 milioni complessivi, che diventano 165 in tutto il mondo: un dato che confrontato con il budget non può che deludere.

Al settimo e all’ottavo posto, invece, stupiscono i dati de La Compagnia dell’Anello e Le Due Torri, che incassano rispettivamente 2.4 e 1.9 milioni di dollari nelle loro re-release 4K: Fathom Events prevede che Il Ritorno del Re, al cinema oggi, raccoglierà altri 1.7 milioni.

Chiude la top-ten un altro horror deludente: The Strangers: Capitolo 1 incassa 1.8 milioni di dollari e sale a 32.2 milioni di dollari.

INCASSI USA 7-9 GIUGNO 2024

Bad Boys: Ride or Die – Weekend: $56,000,000 – Total: $56,000,000 The Garfield Movie – Weekend: $10,000,000 – Total: $68,613,000 IF – Weekend: $8,000,000 – Total: $93,520,000 The Watchers – Weekend: $7,000,000 – Total: $7,000,000 Kingdom of the Planet of the Apes – Weekend: $5,400,000 – Total: $149,772,773 Furiosa: A Mad Max Saga – Weekend: $4,245,000 – Total: $58,709,000 The Fall Guy – Weekend: $2,700,000 – Total: $85,122,000 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring – Weekend: $2,441,275 – Total: $317,986,025 The Lord of the Rings: The Two Towers – Weekend: $1,914,981 – Total: $344,463,965 The Strangers: Chapter 1 – Weekend: $1,840,000 – Total: $32,208,939

Fonte: The-Numbers

