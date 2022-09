Incassi USA: Barbarian vince il peggior weekend da gennaio

Si è chiuso il secondo peggior weekend dell’anno al box-office americano, secondo solo all’ultimo weekend di gennaio, dove Spider-Man: No Way Home incassò altri 11 milioni di dollari sette settimane dopo l’uscita in sala. Tra venerdì e domenica sono stati raccolti solo 38.5 milioni di dollari complessivi, una cifra veramente bassa che testimonia l’emergenza nella quale si trova l’industria cinematografica americana: mancano i film da far uscire sul grande schermo, una conseguenza dei rallentamenti produttivi dovuti alla pandemia, dei problemi finanziari affrontati da alcune major (Warner Bros. Discovery ha dovuto cambiare il proprio calendario) e dei cambiamenti paradigmatici che sta affrontando Hollywood (sempre più film escono direttamente in streaming, in particolare pellicole Disney). Un anno fa, per contro, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli raccoglieva da solo 75 milioni di dollari.

È stato anche il terzo weekend consecutivo in cui il film in prima posizione ha incassato 10 milioni di dollari (o meno), un caso più unico che raro che ci riporta indietro di un anno e mezzo, quando ripartì la distribuzione cinematografica in nordamerica.

In questo caso è Barbarian ad aprire al primo posto con 10 milioni di dollari (se ne prevedevano un po’ meno). L’horror prodotto da 20th Century Studios è stato distribuito in soli 2340 cinema, una cifra piuttosto ridotta per finire in prima posizione, eppure così è stato. Al secondo posto troviamo Brahmāstra: Part One – Shiva, film d’azione in lingua Hindi che raccoglie 4.4 milioni di dollari in soli 810 cinema, tanto da arrivare ad avere la miglior media per sala del weekend (oltre 5400 dollari).

Al terzo posto troviamo Bullet Train, con 3.2 milioni di dollari in tre giorni e un totale di 92.5 milioni di dollari (che sfiorano i 200 in tutto il mondo). Al quarto posto Top Gun: Maverick si avvantaggia ancora del ritorno in un buon numero di sale la settimana scorsa, incassa altri 3.1 milioni di dollari, per un totale di 705 milioni di dollari che diventano 1.45 miliardi in tutto il mondo.

Chiude la top-five DC League of Super-Pets, con 2.8 milioni di dollari e 85.4 milioni di dollari complessivi. In tutto il mondo il film d’animazione ha raccolto 168 milioni di dollari.

Da notare, al settimo posto, il debutto di Lifemark: il film di stampo religioso distribuito da Fathom Events raccoglie 2.2 milioni di dollari.

INCASSI USA WEEKEND 9-11/9/2022

BARBARIAN – $10,000,000 / $10,000,000 BRAHMASTRA PART ONE: SHIVA – $4,400,000 / $4,400,000 BULLET TRAIN – $3,250,262 / $92,544,000 TOP GUN: MAVERICK – $3,170,000 / $705,650,344 DC LEAGUE OF SUPER-PETS – $2,835,000 / $85,421,285 THE INVITATION – $2,620,437 / $18,846,000 LIFEMARK – $2,212,288 / $2,212,288 BEAST – $1,800,220 / $29,376,000 MINIONS 2 – $1,650,000 / $362,331,415 SPIDER-MAN: NO WAY HOME EXTENDED – $1,300,000 / $8,555,385

Fonte: BOM