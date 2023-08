È ancora una volta Barbie a guidare la classifica al box-office americano, per il terzo weekend consecutivo. Nonostante le nuove uscite, il film è rimasto in testa con ben 53 milioni di dollari, continuando a mostrare una tenuta invidiabile: il calo rispetto a una settimana fa è solo del 43%. In nordamerica la pellicola con Margot Robbie ha quindi raggiunto i 459 milioni di dollari, mentre in tutto il mondo ha superato il miliardo di dollari (arrivando a 1.03 miliardi) in soli 17 giorni. È il primo film diretto unicamente da una donna a superare questo importantissimo traguardo, e a questo punto non è da escludere che possa raggiungere gli 1.4/1.5 miliardi a fine corsa.

Apre al secondo posto Shark 2: l’abisso, che incassa 30 milioni di dollari in tre giorni. È un dato inferiore ai 45 milioni dell’esordio del primo film nel 2018, ma nella fascia alta delle previsioni che avevano fatto gli analisti. Il CinemaScore B+ non riflette un passaparola molto positivo, ma vedremo se avrà gambe paragonabili a quelle del suo predecessore, che chiuse la sua corsa con 145 milioni negli USA e mezzo miliardo nel mondo. Il lancio globale della pellicola è stato di ben 142 milioni di dollari in cinque giorni, grazie a un ottimo debutto in Cina con circa 50 milioni di dollari (il miglior dato dell’anno per un film di Hollywood, che non a caso ha avuto una partecipazione finanziaria cinese nella produzione, costata circa 130 milioni).

Anche Oppenheimer tiene molto bene perdendo solo il 39% con ben 28.7 milioni di dollari: complessivamente il film di Christopher Nolan ha raccolto 228 milioni di dollari negli Stati Uniti, superando poi il mezzo miliardo in tutto il mondo (552 milioni per la precisione), di cui oltre 50 nel Regno Unito. Un risultato straordinario se si pensa che è un biopic di tre ore vietato ai minori.

Al quarto posto, Tartarughe Ninja: Caos Mutante incassa ben 28 milioni di dollari, salendo a 43 milioni in cinque giorni: un ottimo esordio per il film d’animazione costato una settantina di milioni. Le recensioni stellari e il punteggio CinemaScore A dovrebbero riflettere un passaparola molto positivo nelle prossime settimane, aiutato dall’assenza di prodotto per tutta la famiglia in arrivo.

Scivola così al quinto posto La casa dei fantasmi, che perde il 63% degli incassi del primo weekend e raccoglie solo 9 milioni di dollari, per un totale di 42 milioni di dollari (59 nel mondo): ne è costati 150.

Da notare poi l’ottima tenuta di Talk to Me, che incassa 6.2 milioni di dollari e sale a 22.1 milioni complessivi (il miglior incasso A24 dell’anno).

Segnaliamo poi che Elemental ha ufficialmente superato i 400 milioni di dollari in tutto il mondo, e che Insidious: la porta rossa è diventato il maggiore incasso horror dell’anno con 80 milioni negli USA e 181 in tutto il mondo (ne è costati una quindicina).

INCASSI USA 3-5 AGOSTO 2023

Barbie – $53,000,000 – $459,381,000 Meg 2: The Trench – $30,000,000 – $30,000,000 Oppenheimer – $28,700,000 – $228,568,620 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem – $28,000,000 – $43,073,468 Haunted Mansion – $8,971,000 – $42,020,808 Sound of Freedom – $7,031,662 – $163,472,260 Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – $6,450,000 – $151,002,770 Talk to Me – $6,272,232 – $22,135,092 Indiana Jones and the Dial of Destiny – $1,521,000 – $170,640,059 Elemental – $1,211,000 – $148,298,938

Fonte: BOM

