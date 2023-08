È ancora Barbie a dominare la classifica americana di giovedì: il film di Greta Gerwig ha raccolto altri 11.8 milioni di dollari, superando ufficialmente i 400 milioni di dollari (per un totale di 406 milioni di dollari) negli Stati Uniti.

Seconda posizione per Oppenheimer, che incassa altri 5 milioni di dollari e sfiora i 200 milioni di dollari complessivi. Al terzo posto troviamo Tartarughe Ninja: Caos Mutante, che con altri 4.8 milioni di dollari sale a 15 milioni complessivi e punta a un weekend lungo da circa 45 milioni di dollari.

Al quarto posto troviamo le anteprime di Shark 2 – L’abisso, che incassa circa 3 milioni di dollari, poco meno di quanto aveva fatto Tartarughe Ninja qualche giorno prima. Per il blockbuster della Warner Bros. si prevedono circa 23/25 milioni di dollari in tre giorni.

Seguono La casa dei fantasmi, con 1.6 milioni di dollari, Sound of Freedom, con 1.4 milioni di dollari, Talk to Me, con 1.2 milioni di dollari e Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, con 1.1 milioni di dollari.

Fonte: The-Numbers

