Per il quarto weekend consecutivo Barbie guida la classifica americana, superando qualche altro traguardo nel frattempo. Il film di Greta Gerwig continua a tenere molto bene, incassando altri 33.7 milioni di dollari (-36%) e salendo così a 526.3 milioni di dollari negli USA. È il diciottesimo maggiore incasso di sempre in Nordamerica, tra Rogue One: A Star Wars Story (533 milioni) e Star Wars: L’Ascesa di Skywalker (515 milioni).

Il film tiene bene anche all’estero, e sale a 1.18 miliardi di dollari complessivi. Nel Regno Unito, in particolare, ha superato i 100 milioni di dollari complessivi, battendo Harry Potter e i doni della morte parte 2 e diventando il maggiore incasso di sempre per la Warner Bros. Nel frattempo, ha battuto anche Avatar: la via dell’acqua diventando l’undicesimo incasso di sempre nel paese.

Tornando agli USA, tiene ancora molto bene Oppenheimer che risale al secondo posto e incassa 18.8 milioni di dollari, salendo a 264 milioni di dollari complessivi. Il film ora punta ai 292 milioni di dollari che raccolse Inception nel 2010 per diventare il maggiore incasso statunitense di Christopher Nolan (escludendo la saga di Batman). A livello globale il film sfiora i 650 milioni di dollari, superando Interstellar e puntando ai 728 milioni di Inception.

Sale al terzo posto negli USA Tartarughe Ninja: caos mutante, che incassa altri 15.7 milioni di dollari tenendo piuttosto bene (-44%) e salendo a 72.2 milioni di dollari in dodici giorni. In tutto il mondo ha raggiunto i 94.6 milioni di dollari (deve ancora uscire in numerosi territori), ricordiamo che è costato una settantina di milioni.

Scivola al quarto posto Shark 2 – L’abisso, con 12.7 milioni di dollari (-58%) e un totale di 54.1 milioni di dollari in dieci giorni. In tutto il mondo il film ha raggiunto i 256.9 milioni di dollari, replicando l’andamento del primo film che raccolse buona parte degli incassi fuori dagli USA e in particolare in Cina (dove questo sequel ha già incassato 90 milioni).

Debutto deludente per Demeter: il risveglio di Dracula, che incassa solo 6.5 milioni di dollari in tre giorni (si puntava ad almeno 10/11). Va detto che l’unica nuova uscita wide del weekend è stata promossa molto poco dalla Universal, che evidentemente non ci puntava più di tanto. Anche in Italia il film è uscito in sordina, e non sono disponibili gli incassi internazionali.

INCASSI USA 11-13 AGOSTO 2023

Barbie – $33,700,000 – $526,309,000 Oppenheimer – $18,800,000 – $264,269,475 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem – $15,750,000 – $72,789,501 Meg 2: The Trench – $12,700,000 – $54,136,917 The Last Voyage of the Demeter – $6,500,000 – $6,500,000 Haunted Mansion – $5,614,000 – $52,871,146 Talk to Me – $5,116,277 – $31,321,266 Sound of Freedom – $4,832,374 – $172,813,772 Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – $4,665,000 – $159,555,870 Indiana Jones and the Dial of Destiny – $899,000 – $172,624,353

Fonte: BOM

Classifiche consigliate