Incassi USA: Black Adam inizia la sua corsa con 7.6 milioni alle anteprime di giovedì

Black Adam ha iniziato la sua corsa al botteghino americano con 7.6 milioni di dollari raccolti alle anteprime di giovedì pomeriggio e sera in 3500 cinema.

Si tratta di un ottimo esordio, soprattutto in questo momento storico (sono pochissimi i blockbuster usciti da inizio estate a oggi nei cinema nordamericani). L’anno scorso Fast & Furious 9 incassò 7.1 milioni di dollari alle anteprime, chiudendo il suo primo weekend con 70 milioni di dollari. Nel caso di Black Adam, le recensioni sono piuttosto negative ma non è ancora chiaro se il pubblico si allineerà ai critici: il punteggio CinemaScore, che riflette il passaparola, arriverà domani in giornata. Le previsioni d’incasso del weekend, però, negli ultimi giorni sono scese da 70 a 60/65 milioni di dollari. Quanto basta comunque per battere Halloween Ends e segnare il miglior esordio da Thor: Love and Thunder.

Fuori dagli USA, il film ha già raccolto 13.8 milioni di dollari tra mercoledì e giovedì. Le attuali previsioni della Warner parlano di un esordio globale di circa 135 milioni di dollari entro domenica sera.

L’altra nuova uscita del weekend negli Stati Uniti è Ticket to Paradise: la commedia romantica raccoglie 1.1 milioni di dollari alle anteprime e si proietta verso un incasso di 15 milioni di dollari nei tre giorni. Ricordiamo che la pellicola ha incassato finora già 73 milioni di dollari in tutto il mondo.

Fonte: Variety