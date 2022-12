Incassi USA: Black Panther 2 in testa per il quinto (e ultimo) weekend!

È Black Panther: Wakanda Forever a guidare l’ultimo weekend prima dell’uscita di Avatar: la via dell’acqua negli Stati Uniti, il secondo peggior weekend del 2022 (un anno che di weekend terribili, al box-office, ne ha visti parecchi): sono stati infatti incassati complessivamente 35.5 milioni, il secondo peggior risultato in tre giorni dell’anno dopo i 34.9 milioni registrati alla fine di gennaio. La speranza, ovviamente, è che Avatar porti un po’ di respiro alle casse sofferenti delle catene cinematografiche, in vista di un 2023 che dovrebbe avere un calendario decisamente più ricco di nuove uscite di un certo peso.

La top-five rimane quindi totalmente identica a quella della settimana scorsa. Per il quinto weekend consecutivo, Black Panther: Wakanda Forever guida la classifica con 11.1 milioni di dollari e un totale di 410 milioni di dollari, sfiorando i 411 milioni finali di Doctor Strange nel multiverso della follia: a breve diventerà il secondo maggiore incasso del 2022. A livello globale ha raccolto finora 768 milioni di dollari.

Al secondo posto troviamo Una notte violenta e silenziosa, che tiene bene incassando 8.7 milioni di dollari e salendo a 26.7 milioni complessivi e in tutto il mondo quasi 42 milioni (ne è costati una ventina). Terza posizione per Strange World, con 3.6 milioni e un totale di soli 30.5 milioni di dollari (53.5 milioni in tutto il mondo).

Quarto posto per The Menu, con 2.7 milioni di dollari e un totale di 29 milioni di dollari e un totale di 57.7 milioni di dollari. Chiude la top-five Devotion, con 2 milioni di dollari e un totale di 17.

Per quanto riguarda le uscite “da Oscar”, si fa notare subito il lancio di The Whale in sei cinema, che con 360 mila dollari ottiene la miglior media per sala dell’anno: 60 mila dollari (Everything Everywhere All At Once aveva aperto con una media di 50 mila dollari in dieci cinema). Il film con Brendan Fraser si espanderà in un maggior numero di cinema il 21 dicembre, e la speranza è che tenga meglio di altri film da festival come Empire of Light di Sam Mendes, che ha incassato solo 160 mila dollari in 110 cinema.

INCASSI WEEKEND 9-11 DICEMBRE 2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – $11,100,000 / $409,810,778 UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA – $8,699,685 / $26,694,000 STRANGE WORLD – $3,600,000 / $30,453,692 THE MENU – $2,700,000 / $29,027,758 DEVOTION – $1,999,581 / $16,972,000 BLACK ADAM – $1,340,000 / $166,873,000 THE FABELMANS – $1,180,034 / $7,330,000 I HEARD THE BELLS – $750,713 / $4,072,954 SPOILER ALERT – $700,407 / $803,000 TICKET TO PARADISE – $599,795 / $67,514,000

Fonte: BOM