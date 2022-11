Incassi USA, Black Panther 2 supera i 200 milioni di dollari, Disney vola sopra i 3 miliardi globali

Primo, importante traguardo raggiunto da Black Panther: Wakanda Forever al botteghino americano dopo il primo weekend di sfruttamento, ed è la soglia dei 200 milioni di dollari.

Il cinecomic dei Marvel Studios ieri ha infatti incassato 12.5 milioni di dollari, arrivando così a 205 milioni di dollari in cinque giorni. È il settimo film quest’anno a superare questa cifra – dopo Top Gun: Maverick, Doctor Strange, Jurassic World: il Dominio, Minions 2, The Batman, Thor: Love and Thunder.

A livello internazionale il film ha raccolto finora 176 milioni di dollari, salendo quindi a un totale di 381 milioni di dollari in una settimana.

Questi risultati hanno spinto la Disney a superare i tre miliardi di dollari al box-office globale nel 2022. È il quattordicesimo anno che la major supera questa soglia: l’anno scorso si era fermata a 2.9 miliardi. Paga ovviamente il successo di Doctor Strange nel Multiverso della follia (955 milioni), Thor: Love and Thunder (761 milioni) e appunto Wakanda Forever, ma anche gli incassi di film come Lightyear (227 milioni di dollari, giudicati però un insuccesso) e Assassinio sul Nilo (138 milioni di dollari).

Non è da escludere che a major riesca ad avvicinarsi ai 4 miliardi entro fine anno, con l’uscita di Strange World, Avatar: la via dell’acqua, The Menu ed Empire of Light.

Quest’anno è stata la Universal il primo studio a superare i 3 miliardi di dollari al box-office globale (la prima major a farlo dal 2019).

Fonte: Deadline