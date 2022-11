Incassi USA, Black Panther: Wakanda Forever sale a 192 milioni

Breve aggiornamento sugli incassi di Black Panther: Wakanda Forever, che continua la sua corsa al box-office americano.

Il cinecomic dei Marvel Studios ha raccolto altri 11 milioni di dollari lunedì 14 novembre, salendo così a 192 milioni di dollari (il dato aggiornato del weekend, infatti, era di 181 milioni e non 180 milioni come riportavano le stime). Si tratta di una buona tenuta, se si pensa che Doctor Strange nel multiverso della follia ha raccolto 13.6 milioni nel suo primo lunedì e Thor: Love and Thunder ne ha raccolti 12.

LEGGI – La recensione

Non è possibile fare confronti con il primo lunedì di Black Panther, non tanto perché si tratta di un titolo pre-pandemico e soprattutto di un vero fenomeno al box-office, ma perché si trattava di un festivo, il President’s Day, quando il film incassò 40 milioni di dollari.

A proposito di festività, ricordiamo che Black Panther: Wakanda Forever ha davanti a sé il weekend lungo del Ringraziamento, che potrà sfruttare al meglio assieme ad altre pellicole come Strange World, The Fabelmans e Bones and All.