Incassi USA: Black Panther: Wakanda Forever vince il weekend e supera i 500 milioni nel mondo

È Black Panther: Wakanda Forever a vincere il weekend, per la seconda settimana consecutiva, negli Stati Uniti, contribuendo a mantenere gli incassi sopra i 100 milioni di dollari (anche se di poco).

Il cinecomic dei Marvel Studios raccoglie 67.3 milioni di dollari, perdendo il 63% rispetto all’esordio in cui aveva incassato 181 milioni di dollari. Si tratta di un calo piuttosto brusco, ma non ha molto senso confrontare gli incassi del film con il suo predecessore (che fu un fenomeno sorprendente, peraltro in epoca prepandemica). Per contro, Doctor Strange nel multiverso della follia nel suo secondo weekend ha perso il 67%, mentre Thor: Love and Thunder il 68%. Certo, Wakanda Forever ha un passaparola più positivo (con un CinemaScore A), non a caso sta avendo dei buoni infrasettimanali. La pellicola dovrebbe trarre vantaggio dal weekend lungo del Ringraziamento, a partire da mercoledì sera.

In dieci giorni Wakanda Forever ha incassato 287.9 milioni di dollari negli USA e 258.3 fuori dagli USA, per un totale di 546.3 milioni di dollari in tutto il mondo. In particolare, il secondo weekend internazionale ha registrato un calo più ridotto (49%). Quelli che mancano sono gli incassi della Cina, dove difficilmente il film avrà una release.

Apre al secondo posto The Menu, con 9 milioni di dollari, in linea con le aspettative, anche se la speranza era che superasse i 10 milioni di dollari di Barbarian. La pellicola Searchlight Pictures ha debuttato anche in 35 territori raccogliendo 6.2 milioni di dollari (ne è costati una trentina).

Al terzo posto apre The Chosen Season 3: Episodes 1 & 2, serie televisiva di stampo religioso che ha raccolto 8.2 milioni di dollari, anche in questo caso in linea con le aspettative.

Quarta posizione per Black Adam, che tiene abbastanza bene con 4.5 milioni di dollari e un totale di 157 milioni di dollari: chiuderà la sua corsa, a questo punto, intorno ai 170 milioni. In tutto il mondo ha raggiunto i 366 milioni di dollari, un risultato non esaltante.

Chiude la top-five Ticket to Paradise, con 3.2 milioni di dollari e un totale di 61 milioni di dollari (158 in tutto il mondo).

Apre solo al sesto posto She Said, con 2.2 milioni di dollari: si tratta di un risultato decisamente negativo per la pellicola da 30 milioni di dollari di budget sullo scandalo Weinstein e il movimento Me Too. Nonostante il CinemaScore A, le aspettative per l’esordio erano altre, e non si può non pensare al fatto che forse questo progetto poteva puntare a un altro tipo di distribuzione (non per forza in streaming, ma magari prima in limitata e poi in wide, alimentata dal passaparola).

Tra i titoli da festival, al decimo posto troviamo Gli spiriti dell’isola, che continua la sua corsa con 703 mila dollari e sale a 7.1 milioni complessivi. Fuori dalla top-ten, Triangle of Sadness al dodicesimo posto incassa 170 mila dollari in 128 cinema e sale a 3.8 milioni, mentre al tredicesimo posto Tár in 200 sale raccoglie altri 164 mila dollari e sale a 4.9 milioni di dollari.

Apre al quindicesimo posto, in distribuzione limitata, Bones and All: 120 mila dollari in cinque sale, con una media di 24 mila dollari. Nel weekend del Ringraziamento avrà una distribuzione ampia, anche se questa media lascia immaginare un incasso non certo da blockbuster.

Rimane infine al sedicesimo posto The Fabelmans, con 94 mila dollari e un totale di 314 mila dollari: anche il film di Spielberg riceverà una distribuzione ampia al Ringraziamento, e anche in questo caso potrebbe non macinare i soldi immaginati.

INCASSI USA 19-21 NOVEMBRE 2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – $67,300,000 / $287,992,647 THE MENU – $9,000,000 / $9,000,000 THE CHOSEN SEASON 3: EPISODE 1/2 – $8,219,762 / $8,219,762 BLACK ADAM – $4,480,392 / $156,965,000 TICKET TO PARADISE – $3,200,000 / $61,556,235 SHE SAID – $2,250,000 / $2,250,000 IL TALENTO DI MR. CROCODILE – $1,900,000 / $43,171,784 SMILE – $1,150,000 / $104,579,396 PREY FOR THE DEVIL – $935,000 / $18,368,378 GLI SPIRITI DELL’ISOLA – $703,000 / $7,166,820

Fonte: BOM